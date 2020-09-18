https://ria.ru/20200918/utechka-1577418373.html
Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
Незначительная утечка аммиака, обнаруженная на американском сегменте Международной космической станции, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T01:35
2020-09-18T01:35
2020-09-18T01:48
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
анатолий иванишин
москва
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Незначительная утечка аммиака, обнаруженная на американском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>.Ранее источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что снаружи американского сегмента МКС найдена небольшая утечка аммиака, ее скорость составляет примерно 700 граммов в год. По его словам, место утечки локализовано с помощью специального американского прибора. Источник отметил, что никакой угрозы экипажу станции нет. Он добавил, что аналогичная утечка была обнаружена и устранена в другом месте снаружи американского сегмента МКС в 2017 году во время выхода астронавтов в открытый космос.Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он относится к умеренно-токсичным химическим веществам, но в больших концентрациях может стать сильным ядом для человека.В настоящее время на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200916/mks-1577293374.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин, москва