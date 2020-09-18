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Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
Незначительная утечка аммиака, обнаруженная на американском сегменте Международной космической станции, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T01:35
2020-09-18T01:48
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
анатолий иванишин
москва
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Незначительная утечка аммиака, обнаруженная на американском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>.Ранее источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что снаружи американского сегмента МКС найдена небольшая утечка аммиака, ее скорость составляет примерно 700 граммов в год. По его словам, место утечки локализовано с помощью специального американского прибора. Источник отметил, что никакой угрозы экипажу станции нет. Он добавил, что аналогичная утечка была обнаружена и устранена в другом месте снаружи американского сегмента МКС в 2017 году во время выхода астронавтов в открытый космос.Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он относится к умеренно-токсичным химическим веществам, но в больших концентрациях может стать сильным ядом для человека.В настоящее время на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
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кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин, москва

Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС

01:35 18.09.2020 (обновлено: 01:48 18.09.2020)
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Незначительная утечка аммиака, обнаруженная на американском сегменте Международной космической станции, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
Ранее источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что снаружи американского сегмента МКС найдена небольшая утечка аммиака, ее скорость составляет примерно 700 граммов в год. По его словам, место утечки локализовано с помощью специального американского прибора. Источник отметил, что никакой угрозы экипажу станции нет. Он добавил, что аналогичная утечка была обнаружена и устранена в другом месте снаружи американского сегмента МКС в 2017 году во время выхода астронавтов в открытый космос.
"Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа, и никак не влияет на российский сегмент МКС", - сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.
Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он относится к умеренно-токсичным химическим веществам, но в больших концентрациях может стать сильным ядом для человека.
В настоящее время на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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Кристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий ИванишинМосква
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