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Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
Небольшая утечка аммиака найдена снаружи американского сегмента Международной космической станции, она не несет угрозы экипажу, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T01:03
2020-09-18T01:03
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
москва
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Небольшая утечка аммиака найдена снаружи американского сегмента <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, она не несет угрозы экипажу, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он относится к умеренно-токсичным химическим веществам, но в больших концентрациях может стать сильным ядом для человека."Специалисты зафиксировали утечку аммиака снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Но никакой угрозы экипажу станции нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, на днях место утечки было локализовано с помощью специального американского прибора. "Аналогичная ситуация у американской стороны уже была в 2017 году в другом месте снаружи МКС: утечку обнаружили, локализовали и устранили во время выхода астронавтов в открытый космос", - пояснил источник.В настоящее время на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200916/mks-1577293374.html
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин, москва

Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС

01:03 18.09.2020
227
© NASA / Christopher CassidyТень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© NASA / Christopher Cassidy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Небольшая утечка аммиака найдена снаружи американского сегмента Международной космической станции, она не несет угрозы экипажу, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он относится к умеренно-токсичным химическим веществам, но в больших концентрациях может стать сильным ядом для человека.
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"Специалисты зафиксировали утечку аммиака снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Но никакой угрозы экипажу станции нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на днях место утечки было локализовано с помощью специального американского прибора. "Аналогичная ситуация у американской стороны уже была в 2017 году в другом месте снаружи МКС: утечку обнаружили, локализовали и устранили во время выхода астронавтов в открытый космос", - пояснил источник.
В настоящее время на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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Иван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий ИванишинМосква
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