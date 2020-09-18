https://ria.ru/20200918/utechka-1577418056.html

Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС

Небольшая утечка аммиака найдена снаружи американского сегмента Международной космической станции, она не несет угрозы экипажу, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T01:03

2020-09-18T01:03

2020-09-18T01:03

иван вагнер

кристофер кэссиди

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

анатолий иванишин

москва

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Небольшая утечка аммиака найдена снаружи американского сегмента <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, она не несет угрозы экипажу, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он относится к умеренно-токсичным химическим веществам, но в больших концентрациях может стать сильным ядом для человека."Специалисты зафиксировали утечку аммиака снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Но никакой угрозы экипажу станции нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, на днях место утечки было локализовано с помощью специального американского прибора. "Аналогичная ситуация у американской стороны уже была в 2017 году в другом месте снаружи МКС: утечку обнаружили, локализовали и устранили во время выхода астронавтов в открытый космос", - пояснил источник.В настоящее время на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200916/mks-1577293374.html

https://ria.ru/20200911/reklama-1577067850.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин, москва