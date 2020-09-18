https://ria.ru/20200918/uslovnyy-1577451462.html

Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным

Адвокат потерпевших в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал НСН апелляцию представителя интересов артиста. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:10

2020-09-18T16:10

2020-09-18T16:36

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших в деле <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> прокомментировал <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> апелляцию представителя интересов артиста.Ранее новый адвокат Ефремова Владимир Васильев попросил сократить срок заключения своего подзащитного вдвое и заменить реальное наказание условным."С самого начала я говорил, что та часть семьи, которую я представляю, примет любой приговор суда. Если он, конечно, обвинительный. Мы всегда об этом говорили", — заявил Добровинский.При этом он подчеркнул, что намерен и дальше доказывать виновность Ефремова.Добровинский также допустил, что решение Мосгорсуда может быть любым — вплоть до признания Ефремова невиновным. При апелляции суд вышестоящей инстанции не может только ужесточить приговор.Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

https://ria.ru/20200915/pashaev-1577257452.html

https://ria.ru/20200917/efremov-1577415815.html

Илья Jlord Алкаша если этого выпустят,тогда на дорогах подобными ему будут и далее продолжать беспредел 32

Nikki_5519 Тогда вся пьянь вылезет на дороги. 29

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия