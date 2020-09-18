Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/uslovnyy-1577451462.html
Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным
Адвокат потерпевших в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал НСН апелляцию представителя интересов артиста. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:10
2020-09-18T16:36
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593633_0:3:3022:1703_1400x0_80_0_0_0a1461c088fbdc09654917ec29e002c9.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших в деле <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> прокомментировал <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> апелляцию представителя интересов артиста.Ранее новый адвокат Ефремова Владимир Васильев попросил сократить срок заключения своего подзащитного вдвое и заменить реальное наказание условным."С самого начала я говорил, что та часть семьи, которую я представляю, примет любой приговор суда. Если он, конечно, обвинительный. Мы всегда об этом говорили", — заявил Добровинский.При этом он подчеркнул, что намерен и дальше доказывать виновность Ефремова.Добровинский также допустил, что решение Мосгорсуда может быть любым — вплоть до признания Ефремова невиновным. При апелляции суд вышестоящей инстанции не может только ужесточить приговор.Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577257452.html
https://ria.ru/20200917/efremov-1577415815.html
Алкаша если этого выпустят,тогда на дорогах подобными ему будут и далее продолжать беспредел
32
Тогда вся пьянь вылезет на дороги.
29
4
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593633_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_f044dd15f520a3fb29ce4d7274ad8035.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным

16:10 18.09.2020 (обновлено: 16:36 18.09.2020)
63032
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Адвокат потерпевших в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал НСН апелляцию представителя интересов артиста.
Ранее новый адвокат Ефремова Владимир Васильев попросил сократить срок заключения своего подзащитного вдвое и заменить реальное наказание условным.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 12:44
Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса
"С самого начала я говорил, что та часть семьи, которую я представляю, примет любой приговор суда. Если он, конечно, обвинительный. Мы всегда об этом говорили", — заявил Добровинский.
При этом он подчеркнул, что намерен и дальше доказывать виновность Ефремова.
Добровинский также допустил, что решение Мосгорсуда может быть любым — вплоть до признания Ефремова невиновным. При апелляции суд вышестоящей инстанции не может только ужесточить приговор.
Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 22:25
Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
7053711828
Обсудить4
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Алкаша если этого выпустят,тогда на дорогах подобными ему будут и далее продолжать беспредел
18 сентября, 17:02
Илья JlordИлья Jlord
3000002
Тогда вся пьянь вылезет на дороги.
18 сентября, 16:56
NNikki_5519
2600003
Рекомендуем
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Эльман Пашаев
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката
Статуя Фемиды
СМИ: у российского миллиардера случился сердечный приступ на суде
Арепливир
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов прокомментировал репортаж NBC о Крыме
Виталий Молчанов
"Их мать ушла от полицейского к маньяку": кто убил девочек в Рыбинске
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Россия прекращает все вывозные рейсы
Цветные мужские штаны
Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов
Президент РФ В. Путин провел встречу с победителями конкурса Лидеры России
В России производят не имеющие аналогов в мире вооружения, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Жители Пальмиры рассказали о восстановлении разрушенного города
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Лента новостейМолния