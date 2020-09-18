https://ria.ru/20200918/ucheniya-1577462414.html

Посол назвал учения в Белоруссии ответом желающим раскачать обстановку

Учения "Славянское братство" - плановые, они не должны никого пугать, но это и ответ всем тем соседям Белоруссии, кто хотел бы раскачать обстановку в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:53

2020-09-18T18:53

2020-09-18T18:53

россия

дмитрий мезенцев

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Учения "Славянское братство" - плановые, они не должны никого пугать, но это и ответ всем тем соседям <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, кто хотел бы раскачать обстановку в республике, заявил в пятницу посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a>."Плановые учения не должны никого настораживать, плановые учения не должны никого пугать", - сказал посол в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>"."Но это, с другой стороны, безусловный ответ всем тем силам, прежде всего из стран-соседей (Минска), которые рассчитывают, что можно раскачать обстановку, можно допустить ничем не обоснованное вмешательство в дела независимой Белоруссии и оказывать беспрецедентное давление на общественно-политическую ситуацию ситуацию здесь", - сказал дипломат.Учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими. Однако правительство <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>, а также Западом. По словам министра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Вулина</a>, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.Учения "Славянское братство" проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2019 году они проходили в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/granitsy-1577445786.html

https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220887.html

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россия

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий мезенцев, минск, белоруссия, в мире