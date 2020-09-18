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Посол назвал учения в Белоруссии ответом желающим раскачать обстановку
Учения "Славянское братство" - плановые, они не должны никого пугать, но это и ответ всем тем соседям Белоруссии, кто хотел бы раскачать обстановку в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:53
2020-09-18T18:53
россия
дмитрий мезенцев
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Учения "Славянское братство" - плановые, они не должны никого пугать, но это и ответ всем тем соседям <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, кто хотел бы раскачать обстановку в республике, заявил в пятницу посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a>."Плановые учения не должны никого настораживать, плановые учения не должны никого пугать", - сказал посол в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>"."Но это, с другой стороны, безусловный ответ всем тем силам, прежде всего из стран-соседей (Минска), которые рассчитывают, что можно раскачать обстановку, можно допустить ничем не обоснованное вмешательство в дела независимой Белоруссии и оказывать беспрецедентное давление на общественно-политическую ситуацию ситуацию здесь", - сказал дипломат.Учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими. Однако правительство <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>, а также Западом. По словам министра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Вулина</a>, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.Учения "Славянское братство" проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2019 году они проходили в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/granitsy-1577445786.html
https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220887.html
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россия, дмитрий мезенцев, минск, белоруссия, в мире

Посол назвал учения в Белоруссии ответом желающим раскачать обстановку

18:53 18.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне "Посулянски Левады" в Сербии
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Учения "Славянское братство" - плановые, они не должны никого пугать, но это и ответ всем тем соседям Белоруссии, кто хотел бы раскачать обстановку в республике, заявил в пятницу посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Плановые учения не должны никого настораживать, плановые учения не должны никого пугать", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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"Но это, с другой стороны, безусловный ответ всем тем силам, прежде всего из стран-соседей (Минска), которые рассчитывают, что можно раскачать обстановку, можно допустить ничем не обоснованное вмешательство в дела независимой Белоруссии и оказывать беспрецедентное давление на общественно-политическую ситуацию ситуацию здесь", - сказал дипломат.
Учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими. Однако правительство Сербии приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.
Учения "Славянское братство" проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2019 году они проходили в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.
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14 сентября, 16:15
Путин прокомментировал военные учения России и Белоруссии
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РоссияДмитрий МезенцевМинскБелоруссияВ мире
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