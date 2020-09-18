https://ria.ru/20200918/tyumen-1577438588.html

В Тюмени откроют выставку малоэтажного строительства

Индивидуальное жилищное строительство в Тюменской области за 8 месяцев текущего года составило 32% от общего ввода жилья в регионе, в период карантинных... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:17

2020-09-18T13:17

2020-09-18T13:17

тюменская область

тюмень

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<strong>ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости</strong>. Индивидуальное жилищное строительство в Тюменской области за 8 месяцев текущего года составило 32% от общего ввода жилья в регионе, в период карантинных мероприятий в связи с пандемией <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавируса</a> спрос на малоэтажное жилье увеличился, сообщил заместитель губернатора, начальник главного управления строительства региона Сергей Шустов.Он выступил на совещании, посвященном созданию в Тюмени выставочного комплекса загородной недвижимости, который будет включать 13 домов, выполненных под ключ по различным технологиям, а также садовый центр. Комплекс поможет потребителям решить в режиме единого окна основные вопросы ИЖС: от выбора участка с инженерной подготовкой до строительства и ландшафтного дизайна.Как отмечалось на совещании, в Тюменской области в 2020 году на различные государственные жилищные программы выделено около 5 миллиардов рублей. Средства на улучшение жилищных условий получают молодые семьи, работники бюджетных организаций, переселенцы из аварийного жилья. Многие из них выбирают вариант строительства собственного дома."Развитие малоэтажного жилищного строительства в Тюменской области — одна из задач этого выставочного комплекса. Сегодня наблюдается большой процент недостроя в сфере индивидуального жилья, риски получить незаконченное или некачественное строение высоки. Цель данного экспоцентра — наглядно представить надежные строительные решения, подходящие для нашего региона", — привели в управлении строительства слова зампредседателя Тюменской областной думы Виктора Рейна.На сегодняшний день к площадке комплекса подведены все основные сети, закончены проекты внутреннего обустройства, идет подготовка к строительству экспозиции.

https://ria.ru/20200916/zhkkh-1577312245.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень