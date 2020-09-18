https://ria.ru/20200918/tula-1577456182.html

Фотографии Тульского кремля появятся на московских автобусах

Наружная реклама "Начни субботу с Тулы" с фотографиями главных достопримечательностей региона и исторического центра города, приглашающая туристов посетить... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:15

2020-09-18T17:15

2020-09-18T17:15

500-летие тульского кремля

тульская область

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Наружная реклама "Начни субботу с Тулы" с фотографиями главных достопримечательностей региона и исторического центра города, приглашающая туристов посетить Тульскую область, появится к 500-летию Тульского кремля на ярких тематических цифровых билбордах и городском транспорте.Информационная кампания под слоганом "Наполни выходные эмоциями" запущена Федеральным агентством по туризму совместно c национальным туристическим порталом Russia.Travel, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля.Проект предусматривает масштабную маркетинговую кампанию: размещение креативной информации в общественном транспорте Москвы, а также на билдбордах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске, продвижение проекта посредством рекламы на телевидении, в YouTube и digital-ресурсах.

https://ria.ru/20200907/tula-1576901257.html

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, тульская область