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https://ria.ru/20200918/tula-1577456182.html
Фотографии Тульского кремля появятся на московских автобусах
Наружная реклама "Начни субботу с Тулы" с фотографиями главных достопримечательностей региона и исторического центра города, приглашающая туристов посетить... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:15
2020-09-18T17:15
500-летие тульского кремля
тульская область
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Наружная реклама "Начни субботу с Тулы" с фотографиями главных достопримечательностей региона и исторического центра города, приглашающая туристов посетить Тульскую область, появится к 500-летию Тульского кремля на ярких тематических цифровых билбордах и городском транспорте.Информационная кампания под слоганом "Наполни выходные эмоциями" запущена Федеральным агентством по туризму совместно c национальным туристическим порталом Russia.Travel, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля.Проект предусматривает масштабную маркетинговую кампанию: размещение креативной информации в общественном транспорте Москвы, а также на билдбордах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске, продвижение проекта посредством рекламы на телевидении, в YouTube и digital-ресурсах.
https://ria.ru/20200907/tula-1576901257.html
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Новости
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500-летие тульского кремля, тульская область

Фотографии Тульского кремля появятся на московских автобусах

17:15 18.09.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБашня Пятницких ворот Тульского кремля
Башня Пятницких ворот Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Наружная реклама "Начни субботу с Тулы" с фотографиями главных достопримечательностей региона и исторического центра города, приглашающая туристов посетить Тульскую область, появится к 500-летию Тульского кремля на ярких тематических цифровых билбордах и городском транспорте.
Информационная кампания под слоганом "Наполни выходные эмоциями" запущена Федеральным агентством по туризму совместно c национальным туристическим порталом Russia.Travel, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля.
Проект предусматривает масштабную маркетинговую кампанию: размещение креативной информации в общественном транспорте Москвы, а также на билдбордах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске, продвижение проекта посредством рекламы на телевидении, в YouTube и digital-ресурсах.
Успенский собор в Туле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 20:50
500-летие Тульского кремля будет способствовать привлечению туристов
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500-летие Тульского кремляТульская область
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