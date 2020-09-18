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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/travlya-1577465630.html
МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза
МИД Белоруссии рассматривает резолюцию Совета ООН по правам человека относительно ситуации в республике как очередной этап "кампании травли" со стороны ЕС,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:09
2020-09-18T20:09
протесты в белоруссии
европарламент
александр лукашенко
бюро по демократическим институтам и правам человека
европейский совет
германия
белоруссия
европа
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> рассматривает резолюцию Совета <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека относительно ситуации в республике как очередной этап "кампании травли" со стороны ЕС, заявила в пятницу пресс-служба ведомства.Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, которая призывает президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> начать диалог с оппозицией. В пользу резолюции, представленной <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> от имени стран ЕС, высказалась 23 страны СПЧ ООН, против две, воздержались 22 страны. Все 17 поправок к резолюции, которые были представлены Россией и поддержаны рядом государств, приняты не были."По сути, мы стали свидетелями срежиссированного и проведенного ЕС при участии статистов политического действа. Сегодняшний "театр абсурда" на площадке ООН – очередное свидетельство того, что СПЧ превратился в инструмент реализации меркантильных интересов европейской дипломатии. Поэтому принятую сегодня в Совете ООН по правам человека резолюцию мы рассматриваем в качестве очередного этапа кампании травли Беларуси со стороны ЕС – теперь уже с использованием авторитета универсальной международной организации, при молчаливом согласии части мирового сообщества", - говорится в заявлении пресс-службы.Как отмечают в МИД, "огульная, безапелляционная и агрессивная дискредитация волеизъявления народа не имеет прецедентов в истории СПЧ, очевидно выходя за рамки его мандата". "Подобная практика находится за гранью разумного даже по современным – к сожалению, не слишком высоким – стандартам соблюдения международного права. В отсутствие универсально признанных критериев и механизмов оценки выборов любое государство теперь может стать мишенью геополитических флибустьеров под прикрытием принимаемых в срочном порядке резолюций СПЧ", - заявили в ведомстве.Там также обратили внимание, что дебаты по Белоруссии были проведены в срочном порядке. В МИД считают, что объяснить эту "суету" можно лишь тем, что "большинство аргументов из проекта резолюции уже были опровергнуты". "Эти обвинения и упреки мы выслушали ранее с трибун <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Европейского совета</a> – массовые изнасилования, пытки и миссия <a href="http://ria.ru/organization_Bjuro_po_demokraticheskim_institutam_i_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">БДИПЧ</a> <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, которая не приехала, но осуждает. Эмоции и фейковые новости, на борьбу с которыми в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> потратили столько сил и средств, делегация ЕС в спешке кладет в основу очередной резолюции", - говорится в заявлении.В ведомстве уверены, что белорусский народ в рамках мирного диалога, без вмешательства извне придет к общему видению своего будущего, а страна "при поддержке союзников и единомышленников достойно преодолеет несправедливые внешние нападки".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/dialog-1577438666.html
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Не травля, а наставления. Очень полезная штука при синдроме властолюбии
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германия
белоруссия
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европарламент, александр лукашенко, бюро по демократическим институтам и правам человека, европейский совет, германия, белоруссия, европа, в мире

МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза

20:09 18.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. МИД Белоруссии рассматривает резолюцию Совета ООН по правам человека относительно ситуации в республике как очередной этап "кампании травли" со стороны ЕС, заявила в пятницу пресс-служба ведомства.
Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, которая призывает президента Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. В пользу резолюции, представленной Германией от имени стран ЕС, высказалась 23 страны СПЧ ООН, против две, воздержались 22 страны. Все 17 поправок к резолюции, которые были представлены Россией и поддержаны рядом государств, приняты не были.
СПЧ ООН - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 13:19Протесты в Белоруссии
СПЧ ООН призвал белорусские власти вступить в диалог с оппозицией
"По сути, мы стали свидетелями срежиссированного и проведенного ЕС при участии статистов политического действа. Сегодняшний "театр абсурда" на площадке ООН – очередное свидетельство того, что СПЧ превратился в инструмент реализации меркантильных интересов европейской дипломатии. Поэтому принятую сегодня в Совете ООН по правам человека резолюцию мы рассматриваем в качестве очередного этапа кампании травли Беларуси со стороны ЕС – теперь уже с использованием авторитета универсальной международной организации, при молчаливом согласии части мирового сообщества", - говорится в заявлении пресс-службы.
Как отмечают в МИД, "огульная, безапелляционная и агрессивная дискредитация волеизъявления народа не имеет прецедентов в истории СПЧ, очевидно выходя за рамки его мандата". "Подобная практика находится за гранью разумного даже по современным – к сожалению, не слишком высоким – стандартам соблюдения международного права. В отсутствие универсально признанных критериев и механизмов оценки выборов любое государство теперь может стать мишенью геополитических флибустьеров под прикрытием принимаемых в срочном порядке резолюций СПЧ", - заявили в ведомстве.
Там также обратили внимание, что дебаты по Белоруссии были проведены в срочном порядке. В МИД считают, что объяснить эту "суету" можно лишь тем, что "большинство аргументов из проекта резолюции уже были опровергнуты". "Эти обвинения и упреки мы выслушали ранее с трибун Европарламента, Европейского совета – массовые изнасилования, пытки и миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая не приехала, но осуждает. Эмоции и фейковые новости, на борьбу с которыми в Европе потратили столько сил и средств, делегация ЕС в спешке кладет в основу очередной резолюции", - говорится в заявлении.
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 13:02Протесты в Белоруссии
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
В ведомстве уверены, что белорусский народ в рамках мирного диалога, без вмешательства извне придет к общему видению своего будущего, а страна "при поддержке союзников и единомышленников достойно преодолеет несправедливые внешние нападки".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБюро по демократическим институтам и правам человекаЕвропейский советГерманияБелоруссияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Не травля, а наставления. Очень полезная штука при синдроме властолюбии
18 сентября, 20:36
max parusmax parus
400006
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