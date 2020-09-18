https://ria.ru/20200918/tramp-1577422169.html

Однопартийцы Трампа оценили его заявления о выборах

Однопартийцы президента США Дональда Трампа не поддержали его заявление о том, что американцы не смогут получить точных результатов голосования на президентских РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:53

2020-09-18T08:53

2020-09-18T08:53

президентские выборы в сша - 2020

марко рубио

джо байден

митт ромни

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Однопартийцы президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> не поддержали его заявление о том, что американцы не смогут получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году, пишет газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a>.Ранее Трамп заявил, что американцам никогда не удастся получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которые они якобы не запрашивали, назвав это катастрофой."Это неверно ... Я не думаю, что у нас будут неточные результаты голосования. Они могут занять намного больше времени, чем когда-либо, из-за количества отправленных по почте бюллетеней, и так далее. Но у меня нет никакой обеспокоенности в связи с точностью голосования", - приводит газета слова сенатора-республиканца <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a>.Другие сенаторы-республиканцы также не согласились с Трампом."Я уверен, что избирательный процесс пройдет хорошо", - заявил республиканец Майк Раундс."Мы узнаем результаты ноябрьских выборов", - сказал сенатор-республиканец <a href="http://ria.ru/person_Mitt_Romni/" target="_blank" data-auto="true">Митт Ромни</a>.В США идет полемика вокруг предстоящих 3 ноября президентских выборов. Президент Дональд Трамп, который надеется переизбраться на второй срок, критикует призывы демократов голосовать по почте: по его словам, это может поставить под угрозу безопасность и честность выборов. Демократы, в свою очередь, подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200911/vybory-1577118910.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марко рубио, джо байден, митт ромни, сша, в мире