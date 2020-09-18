Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/tiktok-1577463194.html
США могут запретить TikTok с 12 ноября
Министерство торговли США запретит скачивание приложения TikTok с 20 сентября и его использование с 12 ноября, если приложение не устранит проблему связанную с... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:06
2020-09-18T19:06
tiktok
wechat
дональд трамп
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548163_0:171:2730:1707_1400x0_80_0_0_1fde2b3184e034dc38d9aca9a8ec3b88.png
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство торговли США</a> запретит скачивание приложения TikTok с 20 сентября и его использование с 12 ноября, если приложение не устранит проблему связанную с угрозой национальной безопасности, говорится в релизе министерства торговли США."В ответ на указы президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, подписанные 6 августа 2020 года, министерство торговли объявило о запрете транзакций, связанных с мобильными приложениями <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> и TikTok, в целях обеспечения национальной безопасности США", - сообщил минторг.При этом ранее СМИ сообщали, что американская <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> и ByteDance создадут новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance - мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфин США</a> предварительно согласовали условия покупки активов <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>."Президент (США Дональд Трамп - ред.) определил срок до 12 ноября, отведенный на решение проблем связанных с угрозой национальной безопасности, которые создает TikTok. Если проблемы будут решены, то запреты с приложения могут быть сняты", - говорится в сообщении.Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.Дедлайн истекает 20 сентября. Второй претендент на его приобретение – компания <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> – заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним сделку. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.
https://ria.ru/20200802/1575259182.html
https://ria.ru/20200827/tiktok-1576364721.html
1
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548163_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c25276089a7636e943c5ece09672fa95.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, wechat, дональд трамп, китай, сша, в мире

США могут запретить TikTok с 12 ноября

19:06 18.09.2020
562
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство торговли США запретит скачивание приложения TikTok с 20 сентября и его использование с 12 ноября, если приложение не устранит проблему связанную с угрозой национальной безопасности, говорится в релизе министерства торговли США.
"В ответ на указы президента США Дональда Трампа, подписанные 6 августа 2020 года, министерство торговли объявило о запрете транзакций, связанных с мобильными приложениями WeChat и TikTok, в целях обеспечения национальной безопасности США", - сообщил минторг.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа, 08:00
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
При этом ранее СМИ сообщали, что американская Oracle и ByteDance создадут новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance - мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и минфин США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) определил срок до 12 ноября, отведенный на решение проблем связанных с угрозой национальной безопасности, которые создает TikTok. Если проблемы будут решены, то запреты с приложения могут быть сняты", - говорится в сообщении.
Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
Дедлайн истекает 20 сентября. Второй претендент на его приобретение – компания Microsoft – заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним сделку. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.
Кевин Майер - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 09:16
Глава TikTok покидает компанию после угроз Трампа о блокировке приложения
260014
Обсудить1
TikTokWeChatДональд ТрампКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Цветные мужские штаны
Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России прокомментировал протесты в Белоруссии
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Стала известна цена препарата от COVID-19 "Коронавир"
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Посол России оценил решение поставлять вакцину "Спутник V" в Белоруссию
Полицейские автомобили у резиденции посла США в Москве
Полиция начала проверку после ДТП у посольства США в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по "Спутнику V"
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии
Посол назвал учения в Белоруссии ответом желающим раскачать обстановку
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
В ФПА оценили шансы Пашаева восстановить адвокатский статус
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи
Глава МИД Белоруссии ответил на обвинения из-за ситуации с хасидами
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Акция в поддержку действующей власти в Минске
Белоруссия пригрозила выходом из международных организаций из-за санкций
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Турция назвала срок начала испытаний российской вакцины от COVID-19
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что могут сделать с бутылкой из дела Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Лента новостейМолния