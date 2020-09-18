https://ria.ru/20200918/tiktok-1577463194.html

США могут запретить TikTok с 12 ноября

Министерство торговли США запретит скачивание приложения TikTok с 20 сентября и его использование с 12 ноября, если приложение не устранит проблему связанную с... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:06

2020-09-18T19:06

2020-09-18T19:06

tiktok

wechat

дональд трамп

китай

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в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство торговли США</a> запретит скачивание приложения TikTok с 20 сентября и его использование с 12 ноября, если приложение не устранит проблему связанную с угрозой национальной безопасности, говорится в релизе министерства торговли США."В ответ на указы президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, подписанные 6 августа 2020 года, министерство торговли объявило о запрете транзакций, связанных с мобильными приложениями <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> и TikTok, в целях обеспечения национальной безопасности США", - сообщил минторг.При этом ранее СМИ сообщали, что американская <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> и ByteDance создадут новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance - мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфин США</a> предварительно согласовали условия покупки активов <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>."Президент (США Дональд Трамп - ред.) определил срок до 12 ноября, отведенный на решение проблем связанных с угрозой национальной безопасности, которые создает TikTok. Если проблемы будут решены, то запреты с приложения могут быть сняты", - говорится в сообщении.Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.Дедлайн истекает 20 сентября. Второй претендент на его приобретение – компания <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> – заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним сделку. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.

https://ria.ru/20200802/1575259182.html

https://ria.ru/20200827/tiktok-1576364721.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, wechat, дональд трамп, китай, сша, в мире