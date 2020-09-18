https://ria.ru/20200918/throne3-1577389868.html

Джаред Лето удивил фанатов накаченными для съемок в "Троне 3" мышцами

Джаред Лето опубликовал в инстаграме свою фотографию в майке, уточнив, что набирает физическую форму для съемок в ленте "Трон 3". РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T00:27

2020-09-18T00:27

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культура

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новости культуры

гарт дэвис

джаред лето

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. Джаред Лето опубликовал в инстаграме свою фотографию в майке, уточнив, что набирает физическую форму для съемок в ленте "Трон 3"."Готовлюсь к тренировке для "Трона". Вы присоединитесь ко мне?" - написал он. Судя по снимку, актер начал ходить в спортзал какое-то время назад. Результат поклонники одобрили, подтвердив в комментариях, что он "отлично выглядит". В фильме "Трон 3" Джаред Лето выступает продюсером и играет одного из ключевых персонажей. В первых двух частях он не принимал участия. Режиссер картины Гарт Дэвис ("Лев", "Мария Магдалина"), сценарий написал Джесси Вигутоу. Дата премьеры пока не сообщается.Первый "Трон" в жанре киберпанк о программистах и виртуальном мире вышел в 1982 году. В 2010 появилось продолжение под названием "Трон: Наследие".

https://ria.ru/20200812/1575625222.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, гарт дэвис, джаред лето