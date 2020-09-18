https://ria.ru/20200918/throne3-1577389868.html
Джаред Лето удивил фанатов накаченными для съемок в "Троне 3" мышцами
Джаред Лето опубликовал в инстаграме свою фотографию в майке, уточнив, что набирает физическую форму для съемок в ленте "Трон 3". РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T00:27
2020-09-18T00:27
2020-09-18T00:27
культура
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новости культуры
гарт дэвис
джаред лето
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. Джаред Лето опубликовал в инстаграме свою фотографию в майке, уточнив, что набирает физическую форму для съемок в ленте "Трон 3"."Готовлюсь к тренировке для "Трона". Вы присоединитесь ко мне?" - написал он. Судя по снимку, актер начал ходить в спортзал какое-то время назад. Результат поклонники одобрили, подтвердив в комментариях, что он "отлично выглядит". В фильме "Трон 3" Джаред Лето выступает продюсером и играет одного из ключевых персонажей. В первых двух частях он не принимал участия. Режиссер картины Гарт Дэвис ("Лев", "Мария Магдалина"), сценарий написал Джесси Вигутоу. Дата премьеры пока не сообщается.Первый "Трон" в жанре киберпанк о программистах и виртуальном мире вышел в 1982 году. В 2010 появилось продолжение под названием "Трон: Наследие".
https://ria.ru/20200812/1575625222.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, гарт дэвис, джаред лето
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Джаред Лето опубликовал в инстаграме свою фотографию в майке, уточнив, что набирает физическую форму для съемок в ленте "Трон 3".
"Готовлюсь к тренировке для "Трона". Вы присоединитесь ко мне?" - написал он.
Судя по снимку, актер начал ходить в спортзал какое-то время назад. Результат поклонники одобрили, подтвердив в комментариях, что он "отлично выглядит".
В фильме "Трон 3" Джаред Лето выступает продюсером и играет одного из ключевых персонажей. В первых двух частях он не принимал участия. Режиссер картины Гарт Дэвис ("Лев", "Мария Магдалина"), сценарий написал Джесси Вигутоу. Дата премьеры пока не сообщается.
Первый "Трон" в жанре киберпанк о программистах и виртуальном мире вышел в 1982 году. В 2010 появилось продолжение под названием "Трон: Наследие".