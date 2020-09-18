Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/temperatura-1577417397.html
Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
Похолодание на улице может опосредованно привести к росту температуры тела человека. При каких цифрах на градуснике пора начинать волноваться, рассказал радио... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T02:00
2020-09-18T02:00
андрей продеус
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/138230/71/1382307103_0:90:3076:1820_1400x0_80_0_0_60a8c13d124b3b31d4856e9e8b54c985.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Похолодание на улице может опосредованно привести к росту температуры тела человека. При каких цифрах на градуснике пора начинать волноваться, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200918/temperatura-1577373416.html" target="_blank">радио Sputnik</a> доктор медицинских наук, соведущий программы "Жить Здорово" <a href="http://ria.ru/person_andrey-prodeus/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Продеус</a>.Осенью в России традиционно стартует сезон гриппа и ОРВИ. Обычно для борьбы с инфекцией организм использует повышение температуры, поэтому температура тела выше 37 градусов прочно ассоциируется с болезнью. Такой упрощенный подход не совсем корректен, считает Андрей Продеус. По его словам, не стоит паниковать, если градусник показал 37 градусов.Тревожную отметку в 37 и больше градусов можно получить и при измерении температуры в неподходящее время."Нормальная температура тела человека колеблется от примерно от 36,2 до 37,2 градусов. Максимальный пик температуры у нас в районе 8 часов вечера, минимальный – часа в 3 ночи, когда мы спим. Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин, поскольку понятие человеческой температуры относительно, оно зависит от того, где ее измеряют. Температуру можно измерять в ротовой полости, в заднем проходе и так далее. А если мы говорим о нормальной температуре от 36,2 до 37,2 градусов, то это подмышечное измерение температуры", – пояснил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.Однако температура выше 37 градусов не должна быть частым явлением. Если она держится постоянно, то стоит сходить к врачу на консультацию, рекомендует Андрей Продеус.
https://ria.ru/20200831/chay-1576551105.html
https://ria.ru/20200819/1575996270.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/138230/71/1382307103_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_84004b368da5984a08d9bf6669aa2dd1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей продеус, здоровье, общество

Врач призвал не бояться температуры 37 градусов

02:00 18.09.2020
464
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГрадусник
Градусник - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Градусник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Похолодание на улице может опосредованно привести к росту температуры тела человека. При каких цифрах на градуснике пора начинать волноваться, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус.
Осенью в России традиционно стартует сезон гриппа и ОРВИ. Обычно для борьбы с инфекцией организм использует повышение температуры, поэтому температура тела выше 37 градусов прочно ассоциируется с болезнью. Такой упрощенный подход не совсем корректен, считает Андрей Продеус. По его словам, не стоит паниковать, если градусник показал 37 градусов.
"Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна", – поделился мнением с радио Sputnik доктор медицинских наук.
Тревожную отметку в 37 и больше градусов можно получить и при измерении температуры в неподходящее время.
Чай - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 20:58
Врач рассказала, кому нельзя пить чай
"Нормальная температура тела человека колеблется от примерно от 36,2 до 37,2 градусов. Максимальный пик температуры у нас в районе 8 часов вечера, минимальный – часа в 3 ночи, когда мы спим. Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин, поскольку понятие человеческой температуры относительно, оно зависит от того, где ее измеряют. Температуру можно измерять в ротовой полости, в заднем проходе и так далее. А если мы говорим о нормальной температуре от 36,2 до 37,2 градусов, то это подмышечное измерение температуры", – пояснил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.
Однако температура выше 37 градусов не должна быть частым явлением. Если она держится постоянно, то стоит сходить к врачу на консультацию, рекомендует Андрей Продеус.
Медицинский работник в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 17:07Распространение нового коронавируса
Названы отличия коронавируса от гриппа и ОРВИ
1001002
Обсудить 1
Андрей ПродеусЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
Города мира. Рига
Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
Алексей Навальный
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
Рассвет в Москве
Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлееву укусила муха цеце
Правительство России показало видео аварийного состояния Белого дома
Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
Британский истребитель Typhoon на военной базе в Румынии
Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
Земля с борта Международной космической станции
Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
Денежный перевод
Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Ефремов пошутил о российских заключенных
Алексей Навальный
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния