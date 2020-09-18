https://ria.ru/20200918/temperatura-1577417397.html

Врач призвал не бояться температуры 37 градусов

Похолодание на улице может опосредованно привести к росту температуры тела человека. При каких цифрах на градуснике пора начинать волноваться, рассказал радио... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T02:00

2020-09-18T02:00

2020-09-18T02:00

андрей продеус

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Похолодание на улице может опосредованно привести к росту температуры тела человека. При каких цифрах на градуснике пора начинать волноваться, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200918/temperatura-1577373416.html" target="_blank">радио Sputnik</a> доктор медицинских наук, соведущий программы "Жить Здорово" <a href="http://ria.ru/person_andrey-prodeus/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Продеус</a>.Осенью в России традиционно стартует сезон гриппа и ОРВИ. Обычно для борьбы с инфекцией организм использует повышение температуры, поэтому температура тела выше 37 градусов прочно ассоциируется с болезнью. Такой упрощенный подход не совсем корректен, считает Андрей Продеус. По его словам, не стоит паниковать, если градусник показал 37 градусов.Тревожную отметку в 37 и больше градусов можно получить и при измерении температуры в неподходящее время."Нормальная температура тела человека колеблется от примерно от 36,2 до 37,2 градусов. Максимальный пик температуры у нас в районе 8 часов вечера, минимальный – часа в 3 ночи, когда мы спим. Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин, поскольку понятие человеческой температуры относительно, оно зависит от того, где ее измеряют. Температуру можно измерять в ротовой полости, в заднем проходе и так далее. А если мы говорим о нормальной температуре от 36,2 до 37,2 градусов, то это подмышечное измерение температуры", – пояснил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.Однако температура выше 37 градусов не должна быть частым явлением. Если она держится постоянно, то стоит сходить к врачу на консультацию, рекомендует Андрей Продеус.

https://ria.ru/20200831/chay-1576551105.html

https://ria.ru/20200819/1575996270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей продеус, здоровье, общество