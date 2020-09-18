https://ria.ru/20200918/teatr-1577436472.html

Театр Армии приглашает на премьеру спектакля "Леди на день"

Театр Армии 20 и 27 сентября 2020 года, а также 10 и 11 октября 2020 года приглашает на премьеру спектакля "Леди на день" в постановке режиссера Дмитрия... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:49

2020-09-18T12:49

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<strong>МОСКВА, 18 сен - Пресс-служба Театра Российской Армии</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_akademicheskijj_teatr_Rossijjskojj_armii_CATRA" target="_blank">Театр Армии</a> 20 и 27 сентября 2020 года, а также 10 и 11 октября 2020 года приглашает на премьеру спектакля "Леди на день" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана. На сцене - один безумный день из жизни американского города, день, наполненный оптимизмом, юмором и ожиданием чудес.Анни доживает свой век, торгуя яблоками на улицах Бруклина. Все местные жители знают ее как добрую и отзывчивую женщину. Им и невдомек, что когда-то эта нищая торговка яблоками, уличная пьянчужка принадлежала к высшему обществу, была замужем за аристократом и родила дочь Луизу.Луиза выросла в Европе, отец воспитал ее как леди, она выходит замуж за отпрыска старинного испанского рода, и они с женихом и его отцом, графом Ромеро, собираются приехать в Нью-Йорк и встретиться с Анни, которая, по их мнению - великосветская дама! С этой тревожной вести и начинаются приключения Анни и ее друзей, которые умудряются провернуть немыслимую, грандиозную, фантастическую аферу во имя любви и счастья матери и дочери! "Мне нравится эта пьеса, — говорит режиссер спектакля "Леди на день" Дмитрий Астрахан. — Она современная, и при этом остается вне возраста, времени и социальных категорий. Она поднимает вечные вопросы, которые волнуют абсолютно каждого из нас. Это одновременно веселое и мудрое, трогательное и пронзительное зрелище, соединяющее историю интриг и перевоплощений". Для Театра Армии спектакль "Леди на день" - это первый инвестиционный проект. Помимо актеров труппы, в нем принимают участие приглашенные артисты, знакомые зрителю как по театральным постановкам, так и по телеэкрану - Михаил Полицеймако, Екатерина Стриженова, Анастасия Стоцкая, Александра Никифорова, Анатолий Руденко. Рассказывает директор Театра Армии Иван Чурсин: "Мы задумали сделать нечто особенное, что привлечет к нам, с одной стороны, внимание нового молодого зрителя, а с другой – порадует постоянных почитателей. Для нашего театра и работа с инвесторами, и приглашение других артистов в постановки - это новый опыт, но я надеюсь, что он будет успешным, и мы сможем его использовать в дальнейшей работе".Автор – Олег ДаниловРежиссер-постановщик – Дмитрий АстраханХудожник – Анастасия ГлебоваКомпозитор – Алексей ГригорьевХудожник по костюмам – Андрей КлимовПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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