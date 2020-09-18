https://ria.ru/20200918/tanker-1577427940.html

Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг и сменил имя на "Максим Горький", следует из базы данных морских судов Equasis. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:50

2020-09-18T10:50

2020-09-18T13:12

россия

венесуэла

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Крупнейший нефтяной танкер <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> перешел под российский флаг и сменил имя на "Максим Горький", следует из базы данных морских судов <a href="https://www.equasis.org/EquasisWeb/public/HomePage" target="_blank" rel="nofollow noopener">Equasis</a>.Судно с 2013 года принадлежало Венесуэле и ходило под названием "Аякучо" (Ayacucho). В мае этого года его переименовали в "Максим Горький" и, как следует из Российского международного регистра, зарегистрировали в России. С 1 июня танкер ходит под российским флагом.Российский речной регистр судоходства выдал судну свидетельство о классификации 20 августа, однако оперативно подтвердить этот факт в регистре не смогли.Как следует из базы данных Equasis, в Венесуэле у судна был один зарегистрированный владелец. Теперь в России собственником стала коммерческая компания, название которой в базе данных не указано."Максим Горький" (номер IMO 6159470) обладает классом VLCC (Very Large Crude Carrier) с дедвейтом 320,8 тысячи тонн. Теперь это крупнейший танкер в России. До этого крупнейшими были плавучие нефтехранилища "Умба" с дедвейтом 300 тысяч тонн и "Кола" с дедвейтом 309 тысяч тонн.

https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html

https://ria.ru/20200914/neft-1577109482.html

Александр Шаров Вот наконец-то делом занялись. Вообще можно большое количество иранских танкеров под российский флаг подвести. Будем монетизировать миротворческую операцию в Сирии! 85

Роман Жарков "эксплуатирующимся на территории России" - звучит смешно! 65

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россия

венесуэла

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венесуэла, экономика