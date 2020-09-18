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https://ria.ru/20200918/tanker-1577427940.html
Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг
Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг и сменил имя на "Максим Горький", следует из базы данных морских судов Equasis. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:50
2020-09-18T13:12
россия
венесуэла
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Крупнейший нефтяной танкер <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> перешел под российский флаг и сменил имя на "Максим Горький", следует из базы данных морских судов <a href="https://www.equasis.org/EquasisWeb/public/HomePage" target="_blank" rel="nofollow noopener">Equasis</a>.Судно с 2013 года принадлежало Венесуэле и ходило под названием "Аякучо" (Ayacucho). В мае этого года его переименовали в "Максим Горький" и, как следует из Российского международного регистра, зарегистрировали в России. С 1 июня танкер ходит под российским флагом.Российский речной регистр судоходства выдал судну свидетельство о классификации 20 августа, однако оперативно подтвердить этот факт в регистре не смогли.Как следует из базы данных Equasis, в Венесуэле у судна был один зарегистрированный владелец. Теперь в России собственником стала коммерческая компания, название которой в базе данных не указано."Максим Горький" (номер IMO 6159470) обладает классом VLCC (Very Large Crude Carrier) с дедвейтом 320,8 тысячи тонн. Теперь это крупнейший танкер в России. До этого крупнейшими были плавучие нефтехранилища "Умба" с дедвейтом 300 тысяч тонн и "Кола" с дедвейтом 309 тысяч тонн.
https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html
https://ria.ru/20200914/neft-1577109482.html
Вот наконец-то делом занялись. Вообще можно большое количество иранских танкеров под российский флаг подвести. Будем монетизировать миротворческую операцию в Сирии!
85
"эксплуатирующимся на территории России" - звучит смешно!
65
12
россия
венесуэла
РИА Новости
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60
россия, венесуэла, экономика

Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

10:50 18.09.2020 (обновлено: 13:12 18.09.2020)
20131
© РИА Новости / Виталий НеварГосударственный флаг РФ на судне
Государственный флаг РФ на судне - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг и сменил имя на "Максим Горький", следует из базы данных морских судов Equasis.
Судно с 2013 года принадлежало Венесуэле и ходило под названием "Аякучо" (Ayacucho). В мае этого года его переименовали в "Максим Горький" и, как следует из Российского международного регистра, зарегистрировали в России. С 1 июня танкер ходит под российским флагом.
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Российский речной регистр судоходства выдал судну свидетельство о классификации 20 августа, однако оперативно подтвердить этот факт в регистре не смогли.
Как следует из базы данных Equasis, в Венесуэле у судна был один зарегистрированный владелец. Теперь в России собственником стала коммерческая компания, название которой в базе данных не указано.
"Максим Горький" (номер IMO 6159470) обладает классом VLCC (Very Large Crude Carrier) с дедвейтом 320,8 тысячи тонн. Теперь это крупнейший танкер в России. До этого крупнейшими были плавучие нефтехранилища "Умба" с дедвейтом 300 тысяч тонн и "Кола" с дедвейтом 309 тысяч тонн.
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Популярные комментарии
Вот наконец-то делом занялись. Вообще можно большое количество иранских танкеров под российский флаг подвести. Будем монетизировать миротворческую операцию в Сирии!
18 сентября, 11:25
Александр ШаровАлександр Шаров
8220100
"эксплуатирующимся на территории России" - звучит смешно!
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Роман ЖарковРоман Жарков
5101256
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