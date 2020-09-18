https://ria.ru/20200918/striptiz-1577435262.html

Майли Сайрус раскритиковали за стриптиз в Instagram

Американская певица Майли Сайрус выложила в Instagram откровенное видео. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:30

2020-09-18T12:30

2020-09-18T12:30

майли сайрус

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Американская певица <a href="http://ria.ru/person_mayli-sayrus/" target="_blank" data-auto="true">Майли Сайрус</a> выложила в Instagram откровенное видео.Пользователи Сети не оценили такой шаг звезды и обвинили ее в растрачивании своего таланта."Люблю тебя, Майли, но кажется ты зря теряешь свои способности", — заметила <br>danihale100.Кто-то из подписчиков посчитал, что певица подает плохой пример молодежи.Другие пытались поддержать звезду."Майли, все хорошо, я знаю, что тебе все еще неприятно из-за развода, но ты держись, будь леди и позаботься о себе. Заведи домашнее животное, расслабься и просто делай хорошую музыку и хорошее придет к тебе", — написал binary.anonymous.

https://ria.ru/20200918/kardashyan-1577429451.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майли сайрус, в мире