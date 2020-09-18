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Майли Сайрус раскритиковали за стриптиз в Instagram
Американская певица Майли Сайрус выложила в Instagram откровенное видео. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:30
2020-09-18T12:30
майли сайрус
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Американская певица <a href="http://ria.ru/person_mayli-sayrus/" target="_blank" data-auto="true">Майли Сайрус</a> выложила в Instagram откровенное видео.Пользователи Сети не оценили такой шаг звезды и обвинили ее в растрачивании своего таланта."Люблю тебя, Майли, но кажется ты зря теряешь свои способности", — заметила <br>danihale100.Кто-то из подписчиков посчитал, что певица подает плохой пример молодежи.Другие пытались поддержать звезду."Майли, все хорошо, я знаю, что тебе все еще неприятно из-за развода, но ты держись, будь леди и позаботься о себе. Заведи домашнее животное, расслабься и просто делай хорошую музыку и хорошее придет к тебе", — написал binary.anonymous.
https://ria.ru/20200918/kardashyan-1577429451.html
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РИА Новости
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майли сайрус, в мире

Майли Сайрус раскритиковали за стриптиз в Instagram

12:30 18.09.2020
1991
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision/Американская актриса и певица Майли Сайрус
Американская актриса и певица Майли Сайрус - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision/
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус выложила в Instagram откровенное видео.
Пользователи Сети не оценили такой шаг звезды и обвинили ее в растрачивании своего таланта.
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Bad ass edit fuck yeah

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

"Люблю тебя, Майли, но кажется ты зря теряешь свои способности", — заметила
danihale100.
Кто-то из подписчиков посчитал, что певица подает плохой пример молодежи.

"Чего ради? Неужели у тебя нет ничего другого, что можно запостить, более вдохновляющие видео? Мне кажется, именно это и есть причина того, что молодежь стала бесчувственной. Стыдно на это смотреть", — пишет shaggyt96.

Другие пытались поддержать звезду.
"Майли, все хорошо, я знаю, что тебе все еще неприятно из-за развода, но ты держись, будь леди и позаботься о себе. Заведи домашнее животное, расслабься и просто делай хорошую музыку и хорошее придет к тебе", — написал binary.anonymous.
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