https://ria.ru/20200918/striptiz-1577435262.html
Майли Сайрус раскритиковали за стриптиз в Instagram
Американская певица Майли Сайрус выложила в Instagram откровенное видео. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:30
2020-09-18T12:30
2020-09-18T12:30
майли сайрус
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/143883/14/1438831434_0:330:3408:2247_1400x0_80_0_0_9c5c475371caabb457b484c81ca428b0.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Американская певица <a href="http://ria.ru/person_mayli-sayrus/" target="_blank" data-auto="true">Майли Сайрус</a> выложила в Instagram откровенное видео.Пользователи Сети не оценили такой шаг звезды и обвинили ее в растрачивании своего таланта."Люблю тебя, Майли, но кажется ты зря теряешь свои способности", — заметила <br>danihale100.Кто-то из подписчиков посчитал, что певица подает плохой пример молодежи.Другие пытались поддержать звезду."Майли, все хорошо, я знаю, что тебе все еще неприятно из-за развода, но ты держись, будь леди и позаботься о себе. Заведи домашнее животное, расслабься и просто делай хорошую музыку и хорошее придет к тебе", — написал binary.anonymous.
https://ria.ru/20200918/kardashyan-1577429451.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майли сайрус, в мире
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Американская певица Майли Сайрус
выложила в Instagram откровенное видео.
Пользователи Сети не оценили такой шаг звезды и обвинили ее в растрачивании своего таланта.
"Люблю тебя, Майли, но кажется ты зря теряешь свои способности", — заметила
danihale100.
Кто-то из подписчиков посчитал, что певица подает плохой пример молодежи.
"Чего ради? Неужели у тебя нет ничего другого, что можно запостить, более вдохновляющие видео? Мне кажется, именно это и есть причина того, что молодежь стала бесчувственной. Стыдно на это смотреть", — пишет shaggyt96.
Другие пытались поддержать звезду.
"Майли, все хорошо, я знаю, что тебе все еще неприятно из-за развода, но ты держись, будь леди и позаботься о себе. Заведи домашнее животное, расслабься и просто делай хорошую музыку и хорошее придет к тебе", — написал binary.anonymous.