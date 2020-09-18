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https://ria.ru/20200918/stipendii-1577426101.html
Одаренные дети Приамурья получили первые губернаторские стипендии
Одаренным детям в Амурской области начали выплачивать губернаторские стипендии, первыми отметили около тысячи человек - это победители и призеры олимпиад,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:18
2020-09-18T12:08
амурская область
благовещенск
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Одаренным детям в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> начали выплачивать губернаторские стипендии, первыми отметили около тысячи человек - это победители и призеры олимпиад, сообщает правительство региона.Он отметил, что выплата стипендий - часть системы поддержки талантливой молодежи, в рамках нацпроекта "Образование" в регионе второй год создается образовательная инфраструктура нового типа.Губернаторская стипендия выплачивается единовременно за каждое звание победителя и (или) призера. К примеру, одиннадцатиклассница из гимназии номер 1 <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a> Арина Фатеева получила стипендию за двухкратную победу во всероссийской олимпиаде школьников по биологии и экологии."Средства премии я направила на онлайн-курс по биологии и необходимую учебную литературу. Все это мне пригодится при поступлении в вуз. Мне интересны такие направления как биохимия, молекулярная биология, работа с генами", - цитирует правительство слова школьницы.Победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников выплачено по 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа - по 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа - по 20 тысяч рублей, призерам заключительного этапа - по 30 тысяч рублей."Губернаторские стипендии в формате единовременных выплат (по 18 тысяч рублей) вскоре получат и школьники-отличники 9-11 классов. Главное условие - наличие пятерок в четвертях по всем предметам в течение трех последних лет. Вместе с тем поддержку из областного бюджета окажут и студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе. Выплаты в размере 12 тысяч рублей будут поступать два раза в год, в зависимости от результатов предыдущего полугодия - по всем дисциплинам должны быть "пятерки".
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577424484.html
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амурская область
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амурская область, благовещенск, общество

Одаренные дети Приамурья получили первые губернаторские стипендии

10:18 18.09.2020 (обновлено: 12:08 18.09.2020)
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Школьник - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен - РИА Новости. Одаренным детям в Амурской области начали выплачивать губернаторские стипендии, первыми отметили около тысячи человек - это победители и призеры олимпиад, сообщает правительство региона.
"Поощряя детей за успехи в учебе, мы делаем вклад в развитие региона. Высокая оценка учеников и денежное поощрение - хороший стимул и материальная поддержка для того, чтобы получить более глубокие знания, пройти новые учебные курсы, купить оборудование", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.
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Он отметил, что выплата стипендий - часть системы поддержки талантливой молодежи, в рамках нацпроекта "Образование" в регионе второй год создается образовательная инфраструктура нового типа.
"Открываются центры "Точка роста", "Кванториум", "IT-куб", в школах и колледжах создается цифровая образовательная среда, в регионе работает уникальный на Дальнем Востоке центр выявления и поддержки одаренных детей "Вега". Нам бы очень хотелось, чтобы наша молодежь оставалась жить и работать в Амурской области, для этого мы прилагаем все усилия", - добавил Орлов.
Губернаторская стипендия выплачивается единовременно за каждое звание победителя и (или) призера. К примеру, одиннадцатиклассница из гимназии номер 1 Благовещенска Арина Фатеева получила стипендию за двухкратную победу во всероссийской олимпиаде школьников по биологии и экологии.
"Средства премии я направила на онлайн-курс по биологии и необходимую учебную литературу. Все это мне пригодится при поступлении в вуз. Мне интересны такие направления как биохимия, молекулярная биология, работа с генами", - цитирует правительство слова школьницы.
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Победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников выплачено по 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа - по 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа - по 20 тысяч рублей, призерам заключительного этапа - по 30 тысяч рублей.
"Губернаторские стипендии в формате единовременных выплат (по 18 тысяч рублей) вскоре получат и школьники-отличники 9-11 классов. Главное условие - наличие пятерок в четвертях по всем предметам в течение трех последних лет. Вместе с тем поддержку из областного бюджета окажут и студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе. Выплаты в размере 12 тысяч рублей будут поступать два раза в год, в зависимости от результатов предыдущего полугодия - по всем дисциплинам должны быть "пятерки".
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Амурская областьБлаговещенскОбщество
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