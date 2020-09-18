В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американское правительство готово сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил в беседе с RT депутат Европарламента от Германии Максимилиан Крах.
Ранее депутаты Европарламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с Навальным. В частности, они требуют провести "независимое международное расследование", усилить санкции против России и остановить "Северный поток — 2". Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.
Крах уверен, что эта резолюция — очередная возможность "для продвижения антироссийской повестки". Он пояснил, что внутри американской делегации ЕП идут определенные дискуссии по проекту газопровода.
"При каждой нашей встрече я спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. Ответ всегда один и тот же: "Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект", — рассказал евродепутат.
Парламентарий также выразил мнение, что "Северный поток — 2" составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам. Налаживание экономических связей между Германией и Россией в энергетической сфере сделает немецкую сторону более независимой от влияния США, подчеркнул политик.
"Это нежелательно для тех, кто грезит об американской империи по обе стороны Атлантического океана", — пояснил Крах.
Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта. При этом ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется ситуацией с блогером Навальным, возбудившей волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят рисков такого исхода.