https://ria.ru/20200918/ssha-1577418677.html

В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой

Американское правительство готово сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил в беседе с RT депутат... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T02:23

2020-09-18T02:23

2020-09-18T02:23

россия

uniper

северный поток — 2

wintershall

газпром

алексей навальный

дмитрий песков

москва

омск

сша

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Американское правительство готово сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "<u><a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a></u>", заявил в беседе с <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> депутат <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Максимилиан Крах.Ранее депутаты Европарламента <a href="https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397259.html" target="_blank">утвердили</a> резолюцию, касающуюся ситуации с Навальным. В частности, они требуют провести "независимое международное расследование", усилить санкции против России и остановить "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>". Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы. Крах уверен, что эта резолюция — очередная возможность "для продвижения антироссийской повестки". Он пояснил, что внутри американской делегации ЕП идут определенные дискуссии по проекту газопровода."При каждой нашей встрече я спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. Ответ всегда один и тот же: "Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект", — рассказал евродепутат.Парламентарий также выразил мнение, что "Северный поток — 2" составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам. Налаживание экономических связей между Германией и Россией в энергетической сфере сделает немецкую сторону более независимой от влияния <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, подчеркнул политик.Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером — "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры — <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта. При этом ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется ситуацией с блогером Навальным, возбудившей волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> говорил, что в Кремле не видят рисков такого исхода.

https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577402187.html

https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577408746.html

https://ria.ru/20200917/gazoprovod-1577413927.html

2

россия

москва

омск

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, uniper, северный поток — 2, wintershall, газпром, алексей навальный, дмитрий песков, москва, омск, сша, в мире