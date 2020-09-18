https://ria.ru/20200918/sport-1577431773.html

Не верю! Как спортсмены из-за фейков теряют деньги, контракты и репутацию

Большой спорт существует на пересечении политики, бизнеса и медиа - трёх самых "горячих" сфер для появления фейков. С помощью вбросов в спорте можно сбить или повысить цену игрока, сорвать контракт и разрушить многолетнюю карьеру. Как это работает - разбираемся вместе с руководителем редакции Р-Спорт Александром Калмыковым.

2020-09-18T12:00

2020-09-18T12:00

2020-09-18T12:01

не верю!

подкаст

футбол

спорт

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Не верю! Как спортсмены из-за фейков теряют деньги, контракты и репутацию Большой спорт существует на пересечении политики, бизнеса и медиа - трёх самых «горячих» сфер для появления фейков. С помощью вбросов в спорте можно сбить или повысить цену игрока, сорвать контракт и разрушить многолетнюю карьеру. Как это работает - разбираемся вместе с руководителем редакции РИА Спорт Александром Калмыковым.

<strong>1:51</strong> - Фальшивый протокол несуществующего соревнования: как так вышло и кому было нужно?<strong>6:01</strong> - С чем чаще всего связаны фейки в спорте<strong>7:02 </strong>- "Месси уходит из Барселоны": с какой целью создали этот вброс<strong>10:10</strong> - "Трансфер любит тишину": как манипуляция новостями о переходе в другой клуб влияет на цену игрока или тренера<strong>13:08</strong> - Нечестная игра: как распознать договорной матч<strong>15:54</strong> - Суд признал матч "Урал" - "Терек" 2016 года договорным. Почему?<strong>20:41</strong> - Почему фейки и клевета опасны для рекламных контрактов знаменитых спортсменов<strong>21:39</strong> - Рэкет в большом спорте: история Дениса Глушакова, которого с помощью вбросов изжили из Спартака<strong>25:31</strong> - "А такси я вожу для души": фейк о том, как футболист подался в водители Uber<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Эпизод подготовил Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, футбол, спорт, аудио