Не верю! Как спортсмены из-за фейков теряют деньги, контракты и репутацию
Большой спорт существует на пересечении политики, бизнеса и медиа - трёх самых "горячих" сфер для появления фейков. С помощью вбросов в спорте можно сбить или повысить цену игрока, сорвать контракт и разрушить многолетнюю карьеру. Как это работает - разбираемся вместе с руководителем редакции Р-Спорт Александром Калмыковым.
Не верю! Как спортсмены из-за фейков теряют деньги, контракты и репутацию
Большой спорт существует на пересечении политики, бизнеса и медиа - трёх самых «горячих» сфер для появления фейков. С помощью вбросов в спорте можно сбить или повысить цену игрока, сорвать контракт и разрушить многолетнюю карьеру. Как это работает - разбираемся вместе с руководителем редакции РИА Спорт Александром Калмыковым.
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Не верю! Как спортсмены из-за фейков теряют деньги, контракты и репутацию
Вчера, 12:00
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Большой спорт существует на пересечении политики, бизнеса и медиа - трёх самых "горячих" сфер для появления фейков. С помощью вбросов в спорте можно сбить или повысить цену игрока, сорвать контракт и разрушить многолетнюю карьеру. Как это работает - разбираемся вместе с руководителем редакции Р-Спорт Александром Калмыковым.
1:51 - Фальшивый протокол несуществующего соревнования: как так вышло и кому было нужно?
6:01 - С чем чаще всего связаны фейки в спорте
7:02 - "Месси уходит из Барселоны": с какой целью создали этот вброс
10:10 - "Трансфер любит тишину": как манипуляция новостями о переходе в другой клуб влияет на цену игрока или тренера
13:08 - Нечестная игра: как распознать договорной матч
15:54 - Суд признал матч "Урал" - "Терек" 2016 года договорным. Почему?
20:41 - Почему фейки и клевета опасны для рекламных контрактов знаменитых спортсменов
21:39 - Рэкет в большом спорте: история Дениса Глушакова, которого с помощью вбросов изжили из Спартака
25:31 - "А такси я вожу для души": фейк о том, как футболист подался в водители Uber
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