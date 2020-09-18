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Начинается отборочный этап Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior
Отборочный этап второго сезона "Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможности" стартует в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:15
2020-09-18T17:15
россия
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости</strong>. Отборочный этап второго сезона "Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможности" стартует в субботу, на участие в нем поступили более 4 тысяч заявок из 75 регионов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализуется совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), АНО "Платформа НТИ" и АСИ. В этом году школьники 5, 6 и 7 классов будут соревноваться в дистанционном формате – это не только обеспечит безопасность ребят, но и позволит принять участие в олимпиаде школьникам из отдаленных населенных пунктов и с ограниченными возможностями здоровья . В финалы конкурса смогут выйти 1980 учащихся, победителями станут 45 команд – около 180 человек.Как и в первом сезоне, соревнования пройдут в пяти сферах технологий: для виртуального мира, для космоса, для мира роботов, для среды обитания и для человека.Отборочные соревнования и финалы будут проходить по восьми федеральным округам и отдельно по Москве. По его словам, заключительные этапы олимпиады начнутся 15 ноября и закончатся 13 декабря. В финал в каждом федеральном округе и в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> пройдут 220 участников: по 44 по каждой сфере. "В каждом федеральном округе по каждой сфере победит одна команда. То есть в олимпиаде победит 45 команд – это около 180 человек со всей России", – уточнил Даванков.В отборочном этапе для решения межпредметных заданий участникам потребуются знания как по школьным предметам: информатике, математике, физике, биологии, так и за рамками школьной программы. Школьников ждут задачи по программированию, 3D-моделированию, проектированию электрических схем, небесной механике и даже истории компьютерных игр. После подведения итогов отборочного этапа модераторы будут объединять финалистов в команды и помогать им подготовиться к заключительному этапу. Также разработчики олимпиады подготовили список материалов для самоподготовки по каждой сфере. Готовиться к олимпиаде можно и на специальных площадках в разных городах.
https://ria.ru/20200918/ekspeditsiya-1577454463.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
россия, технологии, общество

Начинается отборочный этап Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

17:15 18.09.2020
67
© Фото : Олимпиада Кружкового движения НТИ.JuniorОлимпиада Кружкового движения НТИ.Junior
Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Отборочный этап второго сезона "Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможности" стартует в субботу, на участие в нем поступили более 4 тысяч заявок из 75 регионов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект реализуется совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), АНО "Платформа НТИ" и АСИ. В этом году школьники 5, 6 и 7 классов будут соревноваться в дистанционном формате – это не только обеспечит безопасность ребят, но и позволит принять участие в олимпиаде школьникам из отдаленных населенных пунктов и с ограниченными возможностями здоровья . В финалы конкурса смогут выйти 1980 учащихся, победителями станут 45 команд – около 180 человек.
Как и в первом сезоне, соревнования пройдут в пяти сферах технологий: для виртуального мира, для космоса, для мира роботов, для среды обитания и для человека.
"Оба этапа соревнований – отборочные туры и финал – пройдут полностью в дистанционном формате. Отборочный этап мы начинаем уже завтра, и продлится он ровно месяц, по 19 октября, но зарегистрироваться можно вплоть до 16 октября. В настоящее время мы уже получили 4073 заявки из 75 регионов России", - привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.
Отборочные соревнования и финалы будут проходить по восьми федеральным округам и отдельно по Москве.
По его словам, заключительные этапы олимпиады начнутся 15 ноября и закончатся 13 декабря. В финал в каждом федеральном округе и в Москве пройдут 220 участников: по 44 по каждой сфере. "В каждом федеральном округе по каждой сфере победит одна команда. То есть в олимпиаде победит 45 команд – это около 180 человек со всей России", – уточнил Даванков.
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В отборочном этапе для решения межпредметных заданий участникам потребуются знания как по школьным предметам: информатике, математике, физике, биологии, так и за рамками школьной программы. Школьников ждут задачи по программированию, 3D-моделированию, проектированию электрических схем, небесной механике и даже истории компьютерных игр. После подведения итогов отборочного этапа модераторы будут объединять финалистов в команды и помогать им подготовиться к заключительному этапу. Также разработчики олимпиады подготовили список материалов для самоподготовки по каждой сфере. Готовиться к олимпиаде можно и на специальных площадках в разных городах.
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РоссияТехнологииОбщество
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