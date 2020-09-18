https://ria.ru/20200918/sorevnovanie-1577454944.html

Начинается отборочный этап Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

Отборочный этап второго сезона "Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможности" стартует в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:15

2020-09-18T17:15

2020-09-18T17:15

россия

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156249/40/1562494002_0:58:2560:1498_1400x0_80_0_0_b9372ec930088ebe2c5d07c0a8a9d12e.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости</strong>. Отборочный этап второго сезона "Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможности" стартует в субботу, на участие в нем поступили более 4 тысяч заявок из 75 регионов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализуется совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), АНО "Платформа НТИ" и АСИ. В этом году школьники 5, 6 и 7 классов будут соревноваться в дистанционном формате – это не только обеспечит безопасность ребят, но и позволит принять участие в олимпиаде школьникам из отдаленных населенных пунктов и с ограниченными возможностями здоровья . В финалы конкурса смогут выйти 1980 учащихся, победителями станут 45 команд – около 180 человек.Как и в первом сезоне, соревнования пройдут в пяти сферах технологий: для виртуального мира, для космоса, для мира роботов, для среды обитания и для человека.Отборочные соревнования и финалы будут проходить по восьми федеральным округам и отдельно по Москве. По его словам, заключительные этапы олимпиады начнутся 15 ноября и закончатся 13 декабря. В финал в каждом федеральном округе и в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> пройдут 220 участников: по 44 по каждой сфере. "В каждом федеральном округе по каждой сфере победит одна команда. То есть в олимпиаде победит 45 команд – это около 180 человек со всей России", – уточнил Даванков.В отборочном этапе для решения межпредметных заданий участникам потребуются знания как по школьным предметам: информатике, математике, физике, биологии, так и за рамками школьной программы. Школьников ждут задачи по программированию, 3D-моделированию, проектированию электрических схем, небесной механике и даже истории компьютерных игр. После подведения итогов отборочного этапа модераторы будут объединять финалистов в команды и помогать им подготовиться к заключительному этапу. Также разработчики олимпиады подготовили список материалов для самоподготовки по каждой сфере. Готовиться к олимпиаде можно и на специальных площадках в разных городах.

https://ria.ru/20200918/ekspeditsiya-1577454463.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, общество