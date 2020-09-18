https://ria.ru/20200918/skuchat-1577464599.html

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:39

2020-09-18T19:39

2020-09-18T21:41

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576921535_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9ab8f03fd13cfd47e83f17a5fca6285b.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> заявил телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>, что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльману Пашаеву</a>, которого на год лишили статуса адвоката."Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично. <…> Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова. Но говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу.", — приводит его слова телеканал.Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности.Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце. Уголовное дело против артиста возбудили после аварии, случившейся 8 июня. По версии следствия, Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захарова</a>, который умер в больнице спустя несколько часов. Экспертиза обнаружила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Пашаев пытался доказать, что автомобилем управлял другой человек. После громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.В пятницу новый адвокат Ефремова Владимир Васильев подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд, где попросил вдвое сократить срок заключения артиста и заменить приговор на условный.

https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html

https://ria.ru/20200918/uslovnyy-1577451462.html

deheer 2011 Этого тоже надо лишить ... и что это за лишение на год!? Лишать так НАСВСЕГДА! 44

fors.mazhor77 А надо ПОЖИЗНЕННО! 26

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия