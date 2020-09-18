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https://ria.ru/20200918/skuchat-1577464599.html
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:39
2020-09-18T21:41
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> заявил телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>, что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльману Пашаеву</a>, которого на год лишили статуса адвоката."Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично. &lt;…&gt; Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова. Но говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу.", — приводит его слова телеканал.Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности.Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце. Уголовное дело против артиста возбудили после аварии, случившейся 8 июня. По версии следствия, Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захарова</a>, который умер в больнице спустя несколько часов. Экспертиза обнаружила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Пашаев пытался доказать, что автомобилем управлял другой человек. После громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.В пятницу новый адвокат Ефремова Владимир Васильев подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд, где попросил вдвое сократить срок заключения артиста и заменить приговор на условный.
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html
https://ria.ru/20200918/uslovnyy-1577451462.html
Этого тоже надо лишить ... и что это за лишение на год!? Лишать так НАСВСЕГДА!
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А надо ПОЖИЗНЕННО!
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

19:39 18.09.2020 (обновлено: 21:41 18.09.2020)
119090
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката.
"Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично. <…> Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова. Но говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу.", — приводит его слова телеканал.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 17:35
Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката
Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности.
Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце. Уголовное дело против артиста возбудили после аварии, случившейся 8 июня. По версии следствия, Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Сергей Захарова, который умер в больнице спустя несколько часов. Экспертиза обнаружила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Пашаев пытался доказать, что автомобилем управлял другой человек. После громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
В пятницу новый адвокат Ефремова Владимир Васильев подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд, где попросил вдвое сократить срок заключения артиста и заменить приговор на условный.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 16:10
Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Этого тоже надо лишить ... и что это за лишение на год!? Лишать так НАСВСЕГДА!
18 сентября, 20:53
deheer 2011deheer 2011
4300001
А надо ПОЖИЗНЕННО!
18 сентября, 22:08
ffors.mazhor77
2600000
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