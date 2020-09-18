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Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
США перебросит на северо-восток Сирии боевые машины пехоты Bradley для защиты коалиции, заявил в пятницу официальный представитель операции "Непоколебимая... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T23:38
2020-09-18T23:43
война в сирии
сирия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> перебросит на северо-восток <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> боевые машины пехоты Bradley для защиты коалиции, заявил в пятницу официальный представитель операции "Непоколебимая решимость" полковник Уэйн Маротто."Коалиция продолжает оказывать поддержку нашим партнерам в борьбе с ИГ*. Размещение боевых машин пехоты M2A2 Bradley на северо-востоке Сирии обеспечит силовую защиту в нашей продолжающейся миссии по борьбе с ИГ*", - написал Маротто в <a href="https://twitter.com/OIRSpox/status/1307036026288902154" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.В заявлении коалиции уточняется, что на северо-востоке Сирии планируется разместить "механизированные пехотные активы, включая боевые машины пехоты M2A2 Bradley, чтобы обеспечить защиту сил коалиции и сохранить их свободу перемещения для того, чтобы они могли продолжать операции против ИГ*".В коалиции также заявили, что несмотря на то, что террористическая группировка ослабла, ее возрождение по-прежнему представляет опасность.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
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сирия
сша
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60
война в сирии, сирия, сша, в мире

Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии

23:38 18.09.2020 (обновлено: 23:43 18.09.2020)
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© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США перебросит на северо-восток Сирии боевые машины пехоты Bradley для защиты коалиции, заявил в пятницу официальный представитель операции "Непоколебимая решимость" полковник Уэйн Маротто.
"Коалиция продолжает оказывать поддержку нашим партнерам в борьбе с ИГ*. Размещение боевых машин пехоты M2A2 Bradley на северо-востоке Сирии обеспечит силовую защиту в нашей продолжающейся миссии по борьбе с ИГ*", - написал Маротто в Twitter.
В заявлении коалиции уточняется, что на северо-востоке Сирии планируется разместить "механизированные пехотные активы, включая боевые машины пехоты M2A2 Bradley, чтобы обеспечить защиту сил коалиции и сохранить их свободу перемещения для того, чтобы они могли продолжать операции против ИГ*".
В коалиции также заявили, что несмотря на то, что террористическая группировка ослабла, ее возрождение по-прежнему представляет опасность.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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