https://ria.ru/20200918/shtrafy-1577437282.html

В России могут вырасти штрафы за разглашение персональных данных

Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин внесли в нижнюю палату проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:00

2020-09-18T13:00

2020-09-18T13:00

василий пискарев

дмитрий вяткин

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Василий Пискарев и <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Вяткин</a> внесли в нижнюю палату проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных, сообщили журналистам в пресс-службе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тысяч рублей).Пискарев пояснил, что под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.Уточняется, что законопроект был поддержан правительством РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575368641.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, общество