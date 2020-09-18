https://ria.ru/20200918/shtrafy-1577437282.html
В России могут вырасти штрафы за разглашение персональных данных
Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин внесли в нижнюю палату проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:00
2020-09-18T13:00
2020-09-18T13:00
василий пискарев
дмитрий вяткин
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Василий Пискарев и <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Вяткин</a> внесли в нижнюю палату проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных, сообщили журналистам в пресс-службе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тысяч рублей).Пискарев пояснил, что под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.Уточняется, что законопроект был поддержан правительством РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575368641.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, общество
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Депутаты Госдумы
Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин
внесли в нижнюю палату проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных, сообщили журналистам в пресс-службе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тысяч рублей).
Пискарев пояснил, что под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.
"Действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, совершенно не являются препятствием для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете. Потому мы предложили десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников", - подчеркнул Пискарев.
Уточняется, что законопроект был поддержан правительством РФ.