https://ria.ru/20200918/shnobelevka-1577443887.html

Вирусолог назвал присуждение России Шнобелевки по медицине несправедливым

Присуждение ироничной Шнобелевской премии России из-за пандемии коронавируса несправедливо, российская медицина в целом справилась с COVID-19: была... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:23

2020-09-18T14:23

2020-09-18T18:11

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

шнобелевская премия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Присуждение ироничной <a href="https://ria.ru/event_SHnobelevskaja_premija" target="_blank">Шнобелевской премии</a> России из-за пандемии коронавируса несправедливо, российская медицина в целом справилась с COVID-19: была зарегистрирована вакцина, выделены инфекционные койки, отмечается низкая смертность, хотя какие-то проблемы, безусловно, были, считает доктор медицинских наук вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее сообщалось, что лидеры девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награда руководителям перечисленных стран присуждена за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".Он отметил, что санитарные службы страны проводили необходимые мероприятия, заболеваемость в России сейчас существенно ниже по сравнению с показателями мая, а смертность пациентов с коронавирусом в России на протяжении всей пандемии низкая."Я думаю, что наша медицина справилась, какие-то огрехи, конечно, есть, но в целом с задачей она справилась - и койки были выделены, и вакцина создана", - сказал Альтштейн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200918/shnobelevka-1577438454.html

https://ria.ru/20200918/premiya-1577428367.html

Алекс Бор Тем сттранам которые участвовали в голосовании этой памятной премии, советую отказать в производстве вакцины или пусть покупают за хорошие деньги. Козлов надо учить. 21

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, шнобелевская премия