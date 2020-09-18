https://ria.ru/20200918/shnobelevka-1577443887.html
Вирусолог назвал присуждение России Шнобелевки по медицине несправедливым
Присуждение ироничной Шнобелевской премии России из-за пандемии коронавируса несправедливо, российская медицина в целом справилась с COVID-19: была... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:23
2020-09-18T14:23
2020-09-18T18:11
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
шнобелевская премия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Присуждение ироничной <a href="https://ria.ru/event_SHnobelevskaja_premija" target="_blank">Шнобелевской премии</a> России из-за пандемии коронавируса несправедливо, российская медицина в целом справилась с COVID-19: была зарегистрирована вакцина, выделены инфекционные койки, отмечается низкая смертность, хотя какие-то проблемы, безусловно, были, считает доктор медицинских наук вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее сообщалось, что лидеры девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награда руководителям перечисленных стран присуждена за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".Он отметил, что санитарные службы страны проводили необходимые мероприятия, заболеваемость в России сейчас существенно ниже по сравнению с показателями мая, а смертность пациентов с коронавирусом в России на протяжении всей пандемии низкая."Я думаю, что наша медицина справилась, какие-то огрехи, конечно, есть, но в целом с задачей она справилась - и койки были выделены, и вакцина создана", - сказал Альтштейн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200918/shnobelevka-1577438454.html
https://ria.ru/20200918/premiya-1577428367.html
Алекс Бор
Тем сттранам которые участвовали в голосовании этой памятной премии, советую отказать в производстве вакцины или пусть покупают за хорошие деньги. Козлов надо учить.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, шнобелевская премия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Присуждение ироничной Шнобелевской премии
России из-за пандемии коронавируса несправедливо, российская медицина в целом справилась с COVID-19: была зарегистрирована вакцина, выделены инфекционные койки, отмечается низкая смертность, хотя какие-то проблемы, безусловно, были, считает доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн
.
Ранее сообщалось, что лидеры девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награда руководителям перечисленных стран присуждена за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".
"Конечно, эпидемия во всех этих странах была на высоком уровне… Но я думаю, что несправедливо (присуждении Шнобелевской премии)… Я не нахожу, что Россия плохо себя показала в этой эпидемии", - сказал Альтштейн РИА Новости.
Он отметил, что санитарные службы страны проводили необходимые мероприятия, заболеваемость в России сейчас существенно ниже по сравнению с показателями мая, а смертность пациентов с коронавирусом в России на протяжении всей пандемии низкая.
"Я думаю, что наша медицина справилась, какие-то огрехи, конечно, есть, но в целом с задачей она справилась - и койки были выделены, и вакцина создана", - сказал Альтштейн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф