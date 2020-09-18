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https://ria.ru/20200918/shnobelevka-1577438454.html
Песков ответил на вопрос о присуждении Шнобелевской премии по медицине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать присуждение девяти мировым лидерам, среди которых был и российский, ироничной Шнобелевской... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:15
2020-09-18T13:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
шнобелевская премия
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не стал комментировать присуждение девяти мировым лидерам, среди которых был и российский, ироничной <a href="https://ria.ru/event_SHnobelevskaja_premija" target="_blank">Шнобелевской премии</a>.Лидеры девяти стран, в том числе <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkmenistan/" target="_blank" data-auto="true">Туркмении</a> удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награду руководители перечисленных стран получили за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".Премия, учрежденная юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research), вручается с 1991 года за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Из-за пандемии коронавируса вручение награды, которую лауреатам по традиции вручают настоящие нобелевские лауреаты, прошла онлайн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200918/premiya-1577428367.html
Всё правильно. Сделали из ПсевдоПандемии шоу и манипулировали сознанием людей в своих корыстных политических целях. Вот и раскрылся их заговор.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, шнобелевская премия, дмитрий песков, в мире

Песков ответил на вопрос о присуждении Шнобелевской премии по медицине

13:15 18.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать присуждение девяти мировым лидерам, среди которых был и российский, ироничной Шнобелевской премии.
Лидеры девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркмении удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награду руководители перечисленных стран получили за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".
"Я, к сожалению, не знаком с премией этой, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков.
Премия, учрежденная юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research), вручается с 1991 года за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Из-за пандемии коронавируса вручение награды, которую лауреатам по традиции вручают настоящие нобелевские лауреаты, прошла онлайн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияШнобелевская премияДмитрий ПесковВ мире
Популярные комментарии
Всё правильно. Сделали из ПсевдоПандемии шоу и манипулировали сознанием людей в своих корыстных политических целях. Вот и раскрылся их заговор.
18 сентября, 13:37
Иван ЕгоровИван Егоров
15002111
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