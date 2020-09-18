https://ria.ru/20200918/shnobelevka-1577438454.html

Песков ответил на вопрос о присуждении Шнобелевской премии по медицине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать присуждение девяти мировым лидерам, среди которых был и российский, ироничной Шнобелевской... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:15

2020-09-18T13:15

2020-09-18T13:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

шнобелевская премия

дмитрий песков

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не стал комментировать присуждение девяти мировым лидерам, среди которых был и российский, ироничной <a href="https://ria.ru/event_SHnobelevskaja_premija" target="_blank">Шнобелевской премии</a>.Лидеры девяти стран, в том числе <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkmenistan/" target="_blank" data-auto="true">Туркмении</a> удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награду руководители перечисленных стран получили за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".Премия, учрежденная юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research), вручается с 1991 года за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Из-за пандемии коронавируса вручение награды, которую лауреатам по традиции вручают настоящие нобелевские лауреаты, прошла онлайн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200918/premiya-1577428367.html

Иван Егоров Всё правильно. Сделали из ПсевдоПандемии шоу и манипулировали сознанием людей в своих корыстных политических целях. Вот и раскрылся их заговор. 29

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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