https://ria.ru/20200918/shelest-1577464236.html

Телеведущая Ольга Шелест поделилась секретом своего похудения

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что телеведущая Ольга Шелест сильно постройнела и засыпали ее вопросами о том, как ей это удалось. Свой секрет... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:31

2020-09-18T19:31

2020-09-18T19:31

ольга шелест

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Интернет-пользователи обратили внимание на то, что телеведущая <a href="http://ria.ru/person_olga-shelest/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Шелест</a> сильно постройнела и засыпали ее вопросами о том, как ей это удалось. Свой секрет Шелест раскрыла в <a href="https://teleprogramma.pro/stars/interview/1408102-olga-shelest-na-rabote-hoju-s-rastopyrennymi-rukami-derju-socialnuyu-u601-u3491/">интервью</a> "Телепрограмме". По словам звезды, она смогла сбросить 7 лишних килограммов, от которых не могла избавиться в течение десяти лет. Шелест подчеркнула, что всегда была "сладкоежкой" и могла за один присест съесть целый торт. Однако недавно телеведущая решила отказаться от сахара из-за чего ее вес начал снижаться."В общем, я отказалась от сахара. Прошел месяц, потом два. И оказалось, что у меня минус 7 кг. У меня не было такой задачи — похудеть, потому что я была в нормальной форме, но получился такой бонус. И я рада, что теперь независима от соблазна, какие случаются в нашей жизни", — рассказала она. Звезда отметила, что на карантине наткнулась на книгу "Я не люблю сладкое", которая заставила ее перестать употреблять сахар. "В этой книге с научной точки зрения рассказывается о том, как был создан этот искусственный наркотик и как человечество на него подсело, какие необратимые реакции идут в организме, когда мы поедаем сахар. Когда понимаешь принцип воздействия сахара на организм, становится понятно, что он тебе не нужен и что удовольствие это очень сомнительное", — пояснила Шелест.

https://ria.ru/20200708/1574066598.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга шелест, шоу-бизнес