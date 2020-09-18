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Телеведущая Ольга Шелест поделилась секретом своего похудения
Интернет-пользователи обратили внимание на то, что телеведущая Ольга Шелест сильно постройнела и засыпали ее вопросами о том, как ей это удалось. Свой секрет... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:31
2020-09-18T19:31
ольга шелест
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Интернет-пользователи обратили внимание на то, что телеведущая <a href="http://ria.ru/person_olga-shelest/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Шелест</a> сильно постройнела и засыпали ее вопросами о том, как ей это удалось. Свой секрет Шелест раскрыла в <a href="https://teleprogramma.pro/stars/interview/1408102-olga-shelest-na-rabote-hoju-s-rastopyrennymi-rukami-derju-socialnuyu-u601-u3491/">интервью</a> "Телепрограмме". По словам звезды, она смогла сбросить 7 лишних килограммов, от которых не могла избавиться в течение десяти лет. Шелест подчеркнула, что всегда была "сладкоежкой" и могла за один присест съесть целый торт. Однако недавно телеведущая решила отказаться от сахара из-за чего ее вес начал снижаться."В общем, я отказалась от сахара. Прошел месяц, потом два. И оказалось, что у меня минус 7 кг. У меня не было такой задачи — похудеть, потому что я была в нормальной форме, но получился такой бонус. И я рада, что теперь независима от соблазна, какие случаются в нашей жизни", — рассказала она. Звезда отметила, что на карантине наткнулась на книгу "Я не люблю сладкое", которая заставила ее перестать употреблять сахар. "В этой книге с научной точки зрения рассказывается о том, как был создан этот искусственный наркотик и как человечество на него подсело, какие необратимые реакции идут в организме, когда мы поедаем сахар. Когда понимаешь принцип воздействия сахара на организм, становится понятно, что он тебе не нужен и что удовольствие это очень сомнительное", — пояснила Шелест.
https://ria.ru/20200708/1574066598.html
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ольга шелест, шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Шелест поделилась секретом своего похудения

19:31 18.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова  / Перейти в фотобанкОльга Шелест на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала "Glamour"
Ольга Шелест на церемонии вручения премии Женщина года журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что телеведущая Ольга Шелест сильно постройнела и засыпали ее вопросами о том, как ей это удалось. Свой секрет Шелест раскрыла в интервью "Телепрограмме".
По словам звезды, она смогла сбросить 7 лишних килограммов, от которых не могла избавиться в течение десяти лет. Шелест подчеркнула, что всегда была "сладкоежкой" и могла за один присест съесть целый торт. Однако недавно телеведущая решила отказаться от сахара из-за чего ее вес начал снижаться.
"В общем, я отказалась от сахара. Прошел месяц, потом два. И оказалось, что у меня минус 7 кг. У меня не было такой задачи — похудеть, потому что я была в нормальной форме, но получился такой бонус. И я рада, что теперь независима от соблазна, какие случаются в нашей жизни", — рассказала она.
Звезда отметила, что на карантине наткнулась на книгу "Я не люблю сладкое", которая заставила ее перестать употреблять сахар.
"В этой книге с научной точки зрения рассказывается о том, как был создан этот искусственный наркотик и как человечество на него подсело, какие необратимые реакции идут в организме, когда мы поедаем сахар. Когда понимаешь принцип воздействия сахара на организм, становится понятно, что он тебе не нужен и что удовольствие это очень сомнительное", — пояснила Шелест.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 18:57Культура
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