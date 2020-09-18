https://ria.ru/20200918/senator-1577448791.html
Сенатором от Татарстана стал глава Минтранса республики Сафин
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин сменил Олега Морозова на посту члена Совета Федерации от региона, соответствующий указ подписан... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:35
2020-09-18T15:35
2020-09-18T15:37
республика татарстан
ленар сафин
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<strong>КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана <a href="https://ria.ru/person_Lenar_Safin" target="_blank">Ленар Сафин</a> сменил Олега Морозова на посту члена Совета Федерации от региона, соответствующий указ подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.С 11 по 13 сентября прошли выборы президента Татарстана, на них победил Минниханов, возглавляющий регион с 2010 года и выдвинутый "Единой Россией". В пятницу он торжественно вступил в должность президента Татарстана.Смена сенатора – необходимая процедура при выборах главы региона. Согласно действующему законодательству, Минниханов во время предвыборной кампании представил в ЦИК республики список из трех кандидатур от Татарстана для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Это заместитель премьер-министра Татарстана – министр образования и науки Рафис Бурганов, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин, заместитель руководителя аппарата президента Татарстана – руководитель департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.Прежний сенатор от Татарстана Морозов в минувшее воскресенье победил на дополнительных выборах в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28, набрав 73,42% голосов избирателей. Он уже написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора. В пятницу Центризбирком Татарстана зарегистрировал Морозова депутатом Госдумы седьмого созыва и вручил ему удостоверение об избрании.Депутаты поздравили назначенного сенатора с новой должностью.
https://ria.ru/20200918/minnikhanov-1577428315.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленар сафин
КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин
сменил Олега Морозова на посту члена Совета Федерации от региона, соответствующий указ подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
С 11 по 13 сентября прошли выборы президента Татарстана, на них победил Минниханов, возглавляющий регион с 2010 года и выдвинутый "Единой Россией". В пятницу он торжественно вступил в должность президента Татарстана.
Смена сенатора – необходимая процедура при выборах главы региона. Согласно действующему законодательству, Минниханов во время предвыборной кампании представил в ЦИК республики список из трех кандидатур от Татарстана для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Это заместитель премьер-министра Татарстана – министр образования и науки Рафис Бурганов, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин, заместитель руководителя аппарата президента Татарстана – руководитель департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.
Прежний сенатор от Татарстана Морозов в минувшее воскресенье победил на дополнительных выборах в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28, набрав 73,42% голосов избирателей. Он уже написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора. В пятницу Центризбирком Татарстана зарегистрировал Морозова депутатом Госдумы седьмого созыва и вручил ему удостоверение об избрании.
"Указом президента Республики Татарстан представителем от исполнительного органа государственной власти республики в Совете Федерации назначен Сафин Ленар Ринатович", - сказал Мухаметшин.
Депутаты поздравили назначенного сенатора с новой должностью.