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Война в Сирии
https://ria.ru/20200918/sanktsiy-1577433089.html
Лавров раскритиковал практику односторонних санкций Запада
Россия будет добиваться дальнейшего осуждения практики односторонних санкций, в том числе в отношении Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:02
2020-09-18T12:14
война в сирии
россия
война в сирии
дональд трамп
сергей лавров
совет безопасности оон
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россия будет добиваться дальнейшего осуждения практики односторонних санкций, в том числе в отношении <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>, заявил министр иностранных дел РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости.Министр напомнил, что генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> возобновил свой призыв к странам, объявившим односторонние санкции в отношении той или иной развивающейся страны, как минимум на период борьбы с пандемией эти санкции приостановить.Глава <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> напомнил, что так называемый "акт Цезаря" предполагает введение санкций, которые США "хотели бы видеть в качестве удушающего инструмента против руководства Сирийской Арабской Республики". "Эти санкции бьют прежде всего по простым людям, по гражданам Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул он.Глава МИД РФ отметил, что <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбез ООН</a> на днях обсуждал гуманитарную ситуацию в Сирии, и западные коллеги заявляли, что санкции нацелены исключительно на ограничение возможностей чиновников, а простые люди не страдают, так как санкционные решения предусматривают гуманитарные исключения для доставки медикаментов и продовольствия. "Это все неправда, потому что никаких поставок из тех стран, которые объявили санкции с якобы имеющимися санкционными изъятиями, подобной продукции в Сирию не происходит - может быть, за исключением каких-то очень мелких партий. В основном Сирия торгует с Российской Федерацией, с Ираном, с Китайской Народной Республикой, с некоторыми арабскими странами", - сказал Лавров. По его словам, число стран, которые понимают необходимость преодолевать нынешнюю ненормальную ситуацию и восстанавливать отношения с Сирией, увеличивается."Все больше стран, в том числе страны Персидского залива, принимают решения о возобновлении деятельности своих посольств в Сирийской Арабской Республике и все больше стран понимают, что это уже становится абсолютно неприемлемым с точки зрения прав человека – продолжать эти удушающие санкции", - сказал он.В конце 2019 года президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башара Асада</a> и его сестра Бушра, а также 21 организация.Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577416032.html
https://ria.ru/20200915/siriya-1577274215.html
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россия, война в сирии, дональд трамп, сергей лавров, совет безопасности оон, сирия, сша, в мире

Лавров раскритиковал практику односторонних санкций Запада

12:02 18.09.2020 (обновлено: 12:14 18.09.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться дальнейшего осуждения практики односторонних санкций, в том числе в отношении Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Министр напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерреш возобновил свой призыв к странам, объявившим односторонние санкции в отношении той или иной развивающейся страны, как минимум на период борьбы с пандемией эти санкции приостановить.

"Запад остается глух к этим призывам, хотя большинство стран-членов ООН эти призывы поддержали. Будем добиваться дальнейшего осуждения подобной практики. В ООН принимаются специальные резолюции, которые объявляют односторонние санкции нелегитимными и незаконными, и подтверждается, что только санкции по линии Совета Безопасности должны соблюдаться – это единственный легальный и опирающийся на международное право инструмент", - отметил Ларов.

Глава МИД РФ напомнил, что так называемый "акт Цезаря" предполагает введение санкций, которые США "хотели бы видеть в качестве удушающего инструмента против руководства Сирийской Арабской Республики". "Эти санкции бьют прежде всего по простым людям, по гражданам Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул он.
Глава МИД РФ отметил, что Совбез ООН на днях обсуждал гуманитарную ситуацию в Сирии, и западные коллеги заявляли, что санкции нацелены исключительно на ограничение возможностей чиновников, а простые люди не страдают, так как санкционные решения предусматривают гуманитарные исключения для доставки медикаментов и продовольствия. "Это все неправда, потому что никаких поставок из тех стран, которые объявили санкции с якобы имеющимися санкционными изъятиями, подобной продукции в Сирию не происходит - может быть, за исключением каких-то очень мелких партий. В основном Сирия торгует с Российской Федерацией, с Ираном, с Китайской Народной Республикой, с некоторыми арабскими странами", - сказал Лавров. По его словам, число стран, которые понимают необходимость преодолевать нынешнюю ненормальную ситуацию и восстанавливать отношения с Сирией, увеличивается.
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"Все больше стран, в том числе страны Персидского залива, принимают решения о возобновлении деятельности своих посольств в Сирийской Арабской Республике и все больше стран понимают, что это уже становится абсолютно неприемлемым с точки зрения прав человека – продолжать эти удушающие санкции", - сказал он.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
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15 сентября, 16:23Война в Сирии
Санкции США ухудшают ситуацию в Сирии, заявили в ООН
2720033
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Война в СирииРоссияВойна в СирииДональд ТрампСергей ЛавровСовет Безопасности ООНСирияСШАВ мире
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