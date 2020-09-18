Лавров раскритиковал практику односторонних санкций Запада
12:02 18.09.2020 (обновлено: 12:14 18.09.2020)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться дальнейшего осуждения практики односторонних санкций, в том числе в отношении Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Министр напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерреш возобновил свой призыв к странам, объявившим односторонние санкции в отношении той или иной развивающейся страны, как минимум на период борьбы с пандемией эти санкции приостановить.
"Запад остается глух к этим призывам, хотя большинство стран-членов ООН эти призывы поддержали. Будем добиваться дальнейшего осуждения подобной практики. В ООН принимаются специальные резолюции, которые объявляют односторонние санкции нелегитимными и незаконными, и подтверждается, что только санкции по линии Совета Безопасности должны соблюдаться – это единственный легальный и опирающийся на международное право инструмент", - отметил Ларов.
Глава МИД РФ напомнил, что так называемый "акт Цезаря" предполагает введение санкций, которые США "хотели бы видеть в качестве удушающего инструмента против руководства Сирийской Арабской Республики". "Эти санкции бьют прежде всего по простым людям, по гражданам Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул он.
Глава МИД РФ отметил, что Совбез ООН на днях обсуждал гуманитарную ситуацию в Сирии, и западные коллеги заявляли, что санкции нацелены исключительно на ограничение возможностей чиновников, а простые люди не страдают, так как санкционные решения предусматривают гуманитарные исключения для доставки медикаментов и продовольствия. "Это все неправда, потому что никаких поставок из тех стран, которые объявили санкции с якобы имеющимися санкционными изъятиями, подобной продукции в Сирию не происходит - может быть, за исключением каких-то очень мелких партий. В основном Сирия торгует с Российской Федерацией, с Ираном, с Китайской Народной Республикой, с некоторыми арабскими странами", - сказал Лавров. По его словам, число стран, которые понимают необходимость преодолевать нынешнюю ненормальную ситуацию и восстанавливать отношения с Сирией, увеличивается.
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"Все больше стран, в том числе страны Персидского залива, принимают решения о возобновлении деятельности своих посольств в Сирийской Арабской Республике и все больше стран понимают, что это уже становится абсолютно неприемлемым с точки зрения прав человека – продолжать эти удушающие санкции", - сказал он.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
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