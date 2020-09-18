https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577461606.html

Белоруссия пригрозила выходом из международных организаций из-за санкций

Белоруссия может пересмотреть свое участие в международных организациях, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:38

2020-09-18T18:38

2020-09-18T19:21

владимир макей

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> может пересмотреть свое участие в международных организациях, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Как отметил Макей, есть набор "совершенно радикальных мер", к которым Белоруссия может прибегнуть, если ее вынудят пойти на это.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <u><a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko">Александр Лукашенко</a></u> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Семен Семеныч России тоже следует озаботиться подготовкой выхода из всяких русофобских сборищ по сбору взносов. 104

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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