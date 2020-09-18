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Белоруссия пригрозила выходом из международных организаций из-за санкций
Белоруссия может пересмотреть свое участие в международных организациях, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:38
2020-09-18T19:21
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> может пересмотреть свое участие в международных организациях, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Как отметил Макей, есть набор "совершенно радикальных мер", к которым Белоруссия может прибегнуть, если ее вынудят пойти на это.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <u><a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko">Александр Лукашенко</a></u> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
России тоже следует озаботиться подготовкой выхода из всяких русофобских сборищ по сбору взносов.
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белоруссия
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владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, в мире

Белоруссия пригрозила выходом из международных организаций из-за санкций

18:38 18.09.2020 (обновлено: 19:21 18.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку действующей власти в Минске
Акция в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Белоруссия может пересмотреть свое участие в международных организациях, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Как отметил Макей, есть набор "совершенно радикальных мер", к которым Белоруссия может прибегнуть, если ее вынудят пойти на это.

"Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла", - допустил белорусский министр.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Владимир МакейМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
России тоже следует озаботиться подготовкой выхода из всяких русофобских сборищ по сбору взносов.
18 сентября, 18:46
Семен СеменычСемен Семеныч
8020115
Давно пора
18 сентября, 19:10
ASAlex Smolov
4910113
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