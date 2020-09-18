Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577461079.html
В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза
Проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза уже готов, Минск ожидает принятия Евросоюзом соответствующего решения, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:32
2020-09-18T19:16
протесты в белоруссии
владимир макей
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155496/37/1554963795_0:161:3072:1888_1400x0_80_0_0_51379ffd10282bab8eb0aab8bc6b1ab7.jpg
<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Проект ответного санкционного списка для стран <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> уже готов, Минск ожидает принятия Евросоюзом соответствующего решения, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html
5
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155496/37/1554963795_159:0:2890:2048_1400x0_80_0_0_370209998d491bd15c658bbc8dfabdf5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир макей , евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза

18:32 18.09.2020 (обновлено: 19:16 18.09.2020)
1768
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза уже готов, Минск ожидает принятия Евросоюзом соответствующего решения, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных Евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас уже готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения ЕС", - говорится в стенограмме подхода к СМИ в рамках записи выступления Макея на общей дискуссии 75-й сессии ГА ООН, опубликованном на сайте ведомства.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 22:30Протесты в Белоруссии
Тихановская одобрила планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
13990407
Обсудить5
Протесты в БелоруссииВладимир МакейЕвросоюзМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Акция в поддержку действующей власти в Минске
Белоруссия пригрозила выходом из международных организаций из-за санкций
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МИД Белоруссии прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по ситуации в стране
Здание министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз предложил внести изменения в продовольственное эмбарго
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
Посол России заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Светлана Тихановская
Тихановская просила США не нарушать суверенитет Белоруссии
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
В ФПА оценили шансы Пашаева восстановить адвокатский статус
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии
Посол назвал учения в Белоруссии ответом желающим раскачать обстановку
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Студенты в аудитории
В Совфеде оценили предложение о студенческом капитале
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии
Студенты в перерыве между лекциями
Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Пашаев может обжаловать лишение статуса адвоката через суд
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил стоимость российского препарата от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Лента новостейМолния