В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза
18:32 18.09.2020 (обновлено: 19:16 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза уже готов, Минск ожидает принятия Евросоюзом соответствующего решения, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных Евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас уже готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения ЕС", - говорится в стенограмме подхода к СМИ в рамках записи выступления Макея на общей дискуссии 75-й сессии ГА ООН, опубликованном на сайте ведомства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.