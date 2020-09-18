https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577461079.html

В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза

Проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза уже готов, Минск ожидает принятия Евросоюзом соответствующего решения, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:32

2020-09-18T18:32

2020-09-18T19:16

протесты в белоруссии

владимир макей

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155496/37/1554963795_0:161:3072:1888_1400x0_80_0_0_51379ffd10282bab8eb0aab8bc6b1ab7.jpg

<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Проект ответного санкционного списка для стран <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> уже готов, Минск ожидает принятия Евросоюзом соответствующего решения, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html

5

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире