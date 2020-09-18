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https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577445441.html
Источник рассказал, от чего зависит согласование санкций ЕС по Белоруссии
Согласование списка лиц для санкций Евросоюза по ситуации в Белоруссии на уровне постпредов стран ЕС при союзе будет зависеть от позиции Кипра, рассказал РИА... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:46
2020-09-18T14:46
евросоюз
майкл блумберг
кипр
турция
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Согласование списка лиц для санкций <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на уровне постпредов стран ЕС при союзе будет зависеть от позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, рассказал РИА Новости источник, знакомый с вопросом.Решение выработать список лиц и принять санкции против них по ситуации в Белоруссии Евросоюз принял несколько недель назад, однако работа по этому списку еще продолжается.Ранее агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Блумберг</a> со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра. Источник РИА Новости в кипрском МИД сообщил, что власти страны не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против Белоруссии из-за спора с Турцией.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577280799.html
кипр
турция
белоруссия
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евросоюз, майкл блумберг, кипр, турция, белоруссия, в мире

Источник рассказал, от чего зависит согласование санкций ЕС по Белоруссии

14:46 18.09.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Согласование списка лиц для санкций Евросоюза по ситуации в Белоруссии на уровне постпредов стран ЕС при союзе будет зависеть от позиции Кипра, рассказал РИА Новости источник, знакомый с вопросом.
"Посмотрим, что будет с Кипром", - ответил он на вопрос, стоит ли ожидать согласования списка на заседании совета постоянных представителей стран ЕС при союзе в пятницу.
Решение выработать список лиц и принять санкции против них по ситуации в Белоруссии Евросоюз принял несколько недель назад, однако работа по этому списку еще продолжается.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра. Источник РИА Новости в кипрском МИД сообщил, что власти страны не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против Белоруссии из-за спора с Турцией.
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