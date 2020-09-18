https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577445441.html

Источник рассказал, от чего зависит согласование санкций ЕС по Белоруссии

Согласование списка лиц для санкций Евросоюза по ситуации в Белоруссии на уровне постпредов стран ЕС при союзе будет зависеть от позиции Кипра, рассказал РИА... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:46

2020-09-18T14:46

2020-09-18T14:46

евросоюз

майкл блумберг

кипр

турция

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Согласование списка лиц для санкций <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на уровне постпредов стран ЕС при союзе будет зависеть от позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, рассказал РИА Новости источник, знакомый с вопросом.Решение выработать список лиц и принять санкции против них по ситуации в Белоруссии Евросоюз принял несколько недель назад, однако работа по этому списку еще продолжается.Ранее агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Блумберг</a> со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра. Источник РИА Новости в кипрском МИД сообщил, что власти страны не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против Белоруссии из-за спора с Турцией.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577280799.html

кипр

турция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, майкл блумберг, кипр, турция, белоруссия, в мире