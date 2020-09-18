https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577429784.html

Лавров заявил о бесперспективности американских санкций против Ирана

Санкции США против Ирана не срабатывали и не сработают, стремление США перенастроить диалог по проблемам Ближнего Востока и севера Африки на антииранские рельсы РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:16

2020-09-18T11:16

2020-09-18T12:12

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

ближний восток

сергей лавров

совет безопасности оон

евросоюз

оон

вашингтон (город)

сша

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> не срабатывали и не сработают, стремление США перенастроить диалог по проблемам <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> и севера <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> на антииранские рельсы бесперспективно, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По словам главы российского МИД, "беда в том, что в последние годы нынешняя администрация США демонизирует Иран". "Иран объявлен главной проблемой и всего этого региона, и в том числе других регионов мира, где Иран так или иначе обвиняется во вмешательстве во внутренние дела соответствующих стран. Весь диалог по проблемам Ближнего Востока и севера Африки американцы стремятся перенастроить на антииранские рельсы", - отметил он."Это, во-первых, бесперспективно, потому что решать проблемы можно устойчиво и надёжно исключительно через договоренности между всеми участниками. А вся нынешняя логика американской политики построена на том, что Иран нужно сделать центром всех усилий по сдерживанию, наказанию и вот только смена режима позволит, наконец, всему региону вздохнуть свободно. Это тупиковый путь. Санкции, которыми пытаются душить Иран, они никогда не срабатывали и не сработают сейчас", - подчеркнул Лавров.В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576599785.html

https://ria.ru/20200820/iran-1576056626.html

ближний восток

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, ближний восток, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, оон, вашингтон (город), сша, в мире