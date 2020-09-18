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https://ria.ru/20200918/rubl-1577421339.html
Эксперты оценили вероятность роста рубля до конца года
Фундаментальные факторы говорят в пользу рубля и могут способствовать падению курса доллара вплоть до 70 рублей к завершению текущего года, полагают некоторые... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:25
2020-09-18T08:25
динамика курсов валют
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
промсвязьбанк
белоруссия
brent
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости, Дмитрий Майоров.</strong> Фундаментальные факторы говорят в пользу рубля и могут способствовать падению курса доллара вплоть до 70 рублей к завершению текущего года, полагают некоторые опрошенные РИА Новости эксперты.При этом возможные иностранные санкции и ситуация с коронавирусом остаются главными труднопредсказуемыми факторами давления на российскую валюту, считают эксперты.С начала года к середине сентября рубль потерял против доллара более 17%, максимальное падение этого года превышало в марте 24%.Ожидаемый отдельными аналитиками выход курса доллара к завершению года в район 70 рублей сократил бы годовое падение рубля до 11,4%.На что обопрется рубльВ пользу укрепления рубля говорят фундаментальные факторы: реальная положительная доходность ОФЗ и высокие международные резервы РФ, более чем на треть превышающие сумму внешних обязательств страны, включая долги коммерческих организаций, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".Текущий уровень международных резервов находится на историческом максимуме – около 600 миллиардов долларов, что позволяет говорить о высокой кредитоспособности и позволяет привлекать внешние займы по относительно низким ставкам, рассуждает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".Также среди факторов поддержки рубля до конца года <a href="http://ria.ru/person_valeriy-vaysberg/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Вайсберг</a> из компании "Регион" назвал ожидаемое сохранение продаж валюты из ФНБ, дополнительные продажи валюты Центробанком РФ от сделки с акциями <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>, подавленный импорт услуг из-за сокращения международных полётов и начало экспорта российской вакцины от коронавируса."Алармистские" сценарии для рубля в настоящее время не актуальны, потому что по параметрам дефицита бюджета и торгового баланса Россия выглядит намного лучше большинства стран, резюмировал Андрей Верников из ИК "Универ капитал".Для тех, кому от 68 до 75Базовый сценарий предполагает укрепление российской валюты до конца года, говорит Кочетков. Соответственно, курс доллара вернётся к снижению с потенциалом движения к 68-70 рублям, оценил он.Базовый сценарий на четвертый квартал - укрепление валюты РФ вплоть до уровня 70 рублей за доллар, также оценивает Вайсберг.При сохранении текущих цен на нефть можно ожидать курс доллара в районе 73 рублей, более скромно оценивает перспективы нацвалюты Андрей Верников из ИК "Универ капитал". "При этом запрет на покупку иностранцами российской нефти и газа в случае выигрыша демократами президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> маловероятен. Демократы – глобалисты и вряд ли пойдут на усиление экономических санкций, а политические санкции на рубль не влияют", - добавил он.До конца года ожидается высокая волатильность курса с попытками возвращения доллара ниже 75 рублей на фоне стабильных цен на нефть и частичного восстановления российского экспорта, оценивает Богдан Зварич из <a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанка</a>. "На конец года ожидаем доллар в районе 73,5 рубля", - добавил он.В базовом сценарии до конца года не предполагается существенного ослабления рубля, курс доллара ожидается на уровне 75 рублей, категоричен Владимир Евстифеев из банка "Зенит".Девальвационные рискиОсновным фактором труднопредсказуемого риска для рубля остаётся международная политика, полагает Евстифеев. "Развитие отношений с ЕС вновь заходит в тупик на фоне историй с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> и Навальным. Не стоит забывать и о президентских выборах в США, которые могут преподнести негативный сюрприз для рубля. Уже сейчас периодически возникают намерения "наказать" РФ за якобы вмешательство в предвыборную гонку. Ближе к дате выборов эта тема может стать ключевой", - добавил он.Из внешних рисков для национальной валюты выделяется и ситуация с возможной "второй волной" коронавируса в мире, что может, как минимум, сдержать восстановление мировой экономики, а значит, негативно сказаться на отношении инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран, отметил Зварич.Помимо внешней политики давление на рубль исходит со стороны сокращения нерезидентами позиций в ОФЗ, отметил Евстифеев. "Это не агрессивное бегство, а скорее фиксация прибылей по мере завершения цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Привлекательность рублевого долга в условиях снизившегося размера ключевой ставки ЦБ РФ остаётся слабой", - добавил он.В этих условиях российская валюта становится более зависимой от конъюнктуры на глобальных фондовых и сырьевых рынках, теряя спекулятивный драйвер укрепления за счёт carry trade, добавил Миронюк.Рубль сейчас существенно переоценен относительно нефти, так как рублевая стоимость барреля <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> находится лишь немного выше 3 тысяч рублей, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". "В прошлом году этот показатель колебался в коридоре 3700–4400 рублей, а это более приемлемый диапазон с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний. Данный дисбаланс будет сдерживать укрепление рубля в случае роста нефтяных цен на мировом рынке", - добавил он.Также внутренним фактором давления на рубль может стать конвертация нерезидентами дивидендов Сбербанка, заключил Вайсберг.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/rubl-1576983938.html
https://ria.ru/20200908/valyuta-1576924449.html
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https://ria.ru/20200724/1574835520.html
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динамика курсов валют, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), промсвязьбанк, белоруссия, brent, сша, экономика

Эксперты оценили вероятность роста рубля до конца года

08:25 18.09.2020
2200
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Фундаментальные факторы говорят в пользу рубля и могут способствовать падению курса доллара вплоть до 70 рублей к завершению текущего года, полагают некоторые опрошенные РИА Новости эксперты.
При этом возможные иностранные санкции и ситуация с коронавирусом остаются главными труднопредсказуемыми факторами давления на российскую валюту, считают эксперты.
С начала года к середине сентября рубль потерял против доллара более 17%, максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
Ожидаемый отдельными аналитиками выход курса доллара к завершению года в район 70 рублей сократил бы годовое падение рубля до 11,4%.
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На что обопрется рубль

В пользу укрепления рубля говорят фундаментальные факторы: реальная положительная доходность ОФЗ и высокие международные резервы РФ, более чем на треть превышающие сумму внешних обязательств страны, включая долги коммерческих организаций, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".
"Рубль по своим качествам заметно отличается в лучшую сторону от большинства валют мира. Экономический спад в России в условиях пандемии COVID-19 оказался не столь сильным, благодаря меньшей доли сферы услуг в экономике. По мере восстановления деловой активности в мире и спроса на товары российского экспорта будут увеличиваться валютные потоки, которые поддержат рубль", - добавил он.
Текущий уровень международных резервов находится на историческом максимуме – около 600 миллиардов долларов, что позволяет говорить о высокой кредитоспособности и позволяет привлекать внешние займы по относительно низким ставкам, рассуждает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".
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Также среди факторов поддержки рубля до конца года Валерий Вайсберг из компании "Регион" назвал ожидаемое сохранение продаж валюты из ФНБ, дополнительные продажи валюты Центробанком РФ от сделки с акциями Сбербанка, подавленный импорт услуг из-за сокращения международных полётов и начало экспорта российской вакцины от коронавируса.
"Алармистские" сценарии для рубля в настоящее время не актуальны, потому что по параметрам дефицита бюджета и торгового баланса Россия выглядит намного лучше большинства стран, резюмировал Андрей Верников из ИК "Универ капитал".

Для тех, кому от 68 до 75

Базовый сценарий предполагает укрепление российской валюты до конца года, говорит Кочетков. Соответственно, курс доллара вернётся к снижению с потенциалом движения к 68-70 рублям, оценил он.
Базовый сценарий на четвертый квартал - укрепление валюты РФ вплоть до уровня 70 рублей за доллар, также оценивает Вайсберг.
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При сохранении текущих цен на нефть можно ожидать курс доллара в районе 73 рублей, более скромно оценивает перспективы нацвалюты Андрей Верников из ИК "Универ капитал". "При этом запрет на покупку иностранцами российской нефти и газа в случае выигрыша демократами президентских выборов в США маловероятен. Демократы – глобалисты и вряд ли пойдут на усиление экономических санкций, а политические санкции на рубль не влияют", - добавил он.
До конца года ожидается высокая волатильность курса с попытками возвращения доллара ниже 75 рублей на фоне стабильных цен на нефть и частичного восстановления российского экспорта, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "На конец года ожидаем доллар в районе 73,5 рубля", - добавил он.
В базовом сценарии до конца года не предполагается существенного ослабления рубля, курс доллара ожидается на уровне 75 рублей, категоричен Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Девальвационные риски

Основным фактором труднопредсказуемого риска для рубля остаётся международная политика, полагает Евстифеев. "Развитие отношений с ЕС вновь заходит в тупик на фоне историй с Белоруссией и Навальным. Не стоит забывать и о президентских выборах в США, которые могут преподнести негативный сюрприз для рубля. Уже сейчас периодически возникают намерения "наказать" РФ за якобы вмешательство в предвыборную гонку. Ближе к дате выборов эта тема может стать ключевой", - добавил он.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Из внешних рисков для национальной валюты выделяется и ситуация с возможной "второй волной" коронавируса в мире, что может, как минимум, сдержать восстановление мировой экономики, а значит, негативно сказаться на отношении инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран, отметил Зварич.
Помимо внешней политики давление на рубль исходит со стороны сокращения нерезидентами позиций в ОФЗ, отметил Евстифеев. "Это не агрессивное бегство, а скорее фиксация прибылей по мере завершения цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Привлекательность рублевого долга в условиях снизившегося размера ключевой ставки ЦБ РФ остаётся слабой", - добавил он.
В этих условиях российская валюта становится более зависимой от конъюнктуры на глобальных фондовых и сырьевых рынках, теряя спекулятивный драйвер укрепления за счёт carry trade, добавил Миронюк.
Здание Банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
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Эксперты рассказали, как ЦБ влияет на carry trade и курс рубля
Рубль сейчас существенно переоценен относительно нефти, так как рублевая стоимость барреля Brent находится лишь немного выше 3 тысяч рублей, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". "В прошлом году этот показатель колебался в коридоре 3700–4400 рублей, а это более приемлемый диапазон с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний. Данный дисбаланс будет сдерживать укрепление рубля в случае роста нефтяных цен на мировом рынке", - добавил он.
Также внутренним фактором давления на рубль может стать конвертация нерезидентами дивидендов Сбербанка, заключил Вайсберг.
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Динамика курсов валютСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПромсвязьбанкБелоруссияBrentСШАЭкономика
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