https://ria.ru/20200918/roditeli-1577434945.html

Опрос показал, сколько совершеннолетних россиян живет с родителями

Каждый десятый россиянин старше 18 лет живет с родителями, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:25

2020-09-18T12:25

2020-09-18T12:25

фонд "общественное мнение"

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Каждый десятый россиянин старше 18 лет живет с родителями, свидетельствуют данные опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a>.По данным социологов, 64% опрошенных относят себя к среднему поколению, 31% - к старшему, а 4% - к младшему. Респондентам предстояло рассказать, с кем они проживают, назвав всех домочадцев: 50% сообщили, что живут с супругами, 41% - с детьми, еще 26% живут одни.При этом 10% опрошенных рассказали, что живут с родителями, в том числе с родителями супругов: о совместном проживании сообщили 18% респондентов в возрасте 18-30 лет, 10% - в возрасте 31-45 лет, 12% - 46-60 лет, а также 2% - старше 60 лет.Как показал опрос, более половины россиян (51%) считают, что сегодня старшее поколение скорее положительно относится к молодежи, 34%, напротив, полагают, что это отношение скорее отрицательное, еще 15% затруднились ответить. Также 45% опрошенных заявили, что молодежь скорее положительно относится к старшему поколению, 35% считают, что скорее отрицательно, а каждый пятый россиянин (20%) затруднился ответить на этот вопрос.Мнения респондентов о том, какому поколению в России сейчас живется хорошо, разделились: 31% россиян полагают, что среднему, 28% - младшему, 16% - старшему, а четверть опрошенных (25%) затруднились ответить или предложили другой вариант. Также социологи спрашивали, кому в настоящий момент в России живет хуже всего: 53% полагают, что старшему, 20% - среднему, 11% - младшему, 16% затруднились ответить.По данным опроса, 55% россиян считают, что существуют вопросы, по которым молодежь и люди старшего поколения не способны понять друг друга, противоположной точки зрения придерживаются 37% опрошенных, еще 8% затруднились ответить.При этом, 89% респондентов заявили, что скорее не испытывают проблем при общении с людьми старшего поколения, о подобных проблемах заявили 6% опрошенных. Согласно данным социологов, 75% россиян заявили, что скорее не испытывают проблем при общении с людьми младшего возраста, а 22% скорее испытывают.Всероссийский телефонный опрос проводился 11–13 сентября среди 1 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20200918/opros-1577433783.html

https://sn.ria.ru/20200908/shkola-1576916435.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "общественное мнение", общество