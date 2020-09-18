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https://ria.ru/20200918/roditeli-1577434945.html
Опрос показал, сколько совершеннолетних россиян живет с родителями
Каждый десятый россиянин старше 18 лет живет с родителями, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:25
2020-09-18T12:25
фонд "общественное мнение"
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Каждый десятый россиянин старше 18 лет живет с родителями, свидетельствуют данные опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a>.По данным социологов, 64% опрошенных относят себя к среднему поколению, 31% - к старшему, а 4% - к младшему. Респондентам предстояло рассказать, с кем они проживают, назвав всех домочадцев: 50% сообщили, что живут с супругами, 41% - с детьми, еще 26% живут одни.При этом 10% опрошенных рассказали, что живут с родителями, в том числе с родителями супругов: о совместном проживании сообщили 18% респондентов в возрасте 18-30 лет, 10% - в возрасте 31-45 лет, 12% - 46-60 лет, а также 2% - старше 60 лет.Как показал опрос, более половины россиян (51%) считают, что сегодня старшее поколение скорее положительно относится к молодежи, 34%, напротив, полагают, что это отношение скорее отрицательное, еще 15% затруднились ответить. Также 45% опрошенных заявили, что молодежь скорее положительно относится к старшему поколению, 35% считают, что скорее отрицательно, а каждый пятый россиянин (20%) затруднился ответить на этот вопрос.Мнения респондентов о том, какому поколению в России сейчас живется хорошо, разделились: 31% россиян полагают, что среднему, 28% - младшему, 16% - старшему, а четверть опрошенных (25%) затруднились ответить или предложили другой вариант. Также социологи спрашивали, кому в настоящий момент в России живет хуже всего: 53% полагают, что старшему, 20% - среднему, 11% - младшему, 16% затруднились ответить.По данным опроса, 55% россиян считают, что существуют вопросы, по которым молодежь и люди старшего поколения не способны понять друг друга, противоположной точки зрения придерживаются 37% опрошенных, еще 8% затруднились ответить.При этом, 89% респондентов заявили, что скорее не испытывают проблем при общении с людьми старшего поколения, о подобных проблемах заявили 6% опрошенных. Согласно данным социологов, 75% россиян заявили, что скорее не испытывают проблем при общении с людьми младшего возраста, а 22% скорее испытывают.Всероссийский телефонный опрос проводился 11–13 сентября среди 1 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20200918/opros-1577433783.html
https://sn.ria.ru/20200908/shkola-1576916435.html
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2020
РИА Новости
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60
фонд "общественное мнение", общество

Опрос показал, сколько совершеннолетних россиян живет с родителями

12:25 18.09.2020
2937
© Depositphotos / VitalikRadkoМолодые люди
Молодые люди - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / VitalikRadko
Молодые люди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Каждый десятый россиянин старше 18 лет живет с родителями, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
По данным социологов, 64% опрошенных относят себя к среднему поколению, 31% - к старшему, а 4% - к младшему. Респондентам предстояло рассказать, с кем они проживают, назвав всех домочадцев: 50% сообщили, что живут с супругами, 41% - с детьми, еще 26% живут одни.
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Опрос показал, как россияне оценивают современное общество
При этом 10% опрошенных рассказали, что живут с родителями, в том числе с родителями супругов: о совместном проживании сообщили 18% респондентов в возрасте 18-30 лет, 10% - в возрасте 31-45 лет, 12% - 46-60 лет, а также 2% - старше 60 лет.
Как показал опрос, более половины россиян (51%) считают, что сегодня старшее поколение скорее положительно относится к молодежи, 34%, напротив, полагают, что это отношение скорее отрицательное, еще 15% затруднились ответить. Также 45% опрошенных заявили, что молодежь скорее положительно относится к старшему поколению, 35% считают, что скорее отрицательно, а каждый пятый россиянин (20%) затруднился ответить на этот вопрос.
Мнения респондентов о том, какому поколению в России сейчас живется хорошо, разделились: 31% россиян полагают, что среднему, 28% - младшему, 16% - старшему, а четверть опрошенных (25%) затруднились ответить или предложили другой вариант. Также социологи спрашивали, кому в настоящий момент в России живет хуже всего: 53% полагают, что старшему, 20% - среднему, 11% - младшему, 16% затруднились ответить.
По данным опроса, 55% россиян считают, что существуют вопросы, по которым молодежь и люди старшего поколения не способны понять друг друга, противоположной точки зрения придерживаются 37% опрошенных, еще 8% затруднились ответить.
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8 сентября, 11:04
Опрос показал, что родители думают о возврате детей к очному обучению
При этом, 89% респондентов заявили, что скорее не испытывают проблем при общении с людьми старшего поколения, о подобных проблемах заявили 6% опрошенных. Согласно данным социологов, 75% россиян заявили, что скорее не испытывают проблем при общении с людьми младшего возраста, а 22% скорее испытывают.
Всероссийский телефонный опрос проводился 11–13 сентября среди 1 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
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Фонд "Общественное мнение"Общество
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