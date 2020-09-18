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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577460694.html
МИД Белоруссии прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по ситуации в стране
Резолюция СПЧ ООН по Белоруссии абсолютно надуманная и создает "очень опасный прецедент", заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Об этом говорится в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:27
2020-09-18T18:58
протесты в белоруссии
владимир макей
совет по правам человека оон (спч оон)
мид белоруссии
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Резолюция СПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> абсолютно надуманная и создает "очень опасный прецедент", заявил глава МИД Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>. Об этом говорится в стенограмме подхода к СМИ в рамках записи выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общей дискуссии 75-й сессии ГА ООН, опубликованного на сайте МИД республики.Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации с протестами в Белоруссии, которая призывает президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> начать диалог с оппозицией. В пользу резолюции, представленной <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> от имени стран ЕС, высказалась 23 страны СПЧ ООН, против 2, воздержались 22 страны. Все 17 поправок к резолюции, которые были представлены Россией и поддержаны рядом государств, приняты не были."Резолюция абсолютно надуманная. И должен сказать, что создается очень опасный прецедент для Организации Объединенных Наций. Почему? Потому что статья 2 Устава ООН четко говорит о том, что Организация не должна вмешиваться во внутреннюю компетенцию того или иного государства. Эта резолюция представляет собой однозначное вмешательство во внутренние дела Беларуси, потому что отдельные предложения предусматривают оценку ситуации в Беларуси, оценку итогов выборов, оценку поведения различных сторон и так далее, и тому подобное. Это однозначно можно трактовать как вмешательство во внутренние дела государства", - сказал Макей. По его словам, другие страны "должны иметь в виду, что создается опасный прецедент в этом плане".Макей отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> спокойно смотрит на такое развитие ситуации. "Конечно же, мы адекватно отреагируем на этот документ и вместе со странами-единомышленницами будем предпринимать соответствующие действия, направленные на защиту интересов Беларуси", - сказал он.Глава МИД республики напомнил, что по инициативе <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> задействована также и Организация по безопасности и сотрудничеству в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. "На Постсовете было внесено предложение о задействовании так называемого Московского механизма в отношении Беларуси. Мы это уже проходили в 2011 году, я думаю, пройдем эту ситуацию и сейчас. Механизм предусматривает образование некой экспертной группы и направление ее в Беларусь для изучения ситуации, связанной с правами человека", - пояснил он."Правительство Беларуси абсолютно не намерено участвовать в реализации этого механизма, и мы категорически не приемлем подобного рода подходы, как и предложения о различном внешнем посредничестве с намерением подтолкнуть власти к диалогу с оппонентами", - добавил Макей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html
https://ria.ru/20200918/vybory-1577455766.html
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владимир макей , совет по правам человека оон (спч оон), мид белоруссии, белоруссия, оон, в мире

МИД Белоруссии прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по ситуации в стране

18:27 18.09.2020 (обновлено: 18:58 18.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Резолюция СПЧ ООН по Белоруссии абсолютно надуманная и создает "очень опасный прецедент", заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Об этом говорится в стенограмме подхода к СМИ в рамках записи выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общей дискуссии 75-й сессии ГА ООН, опубликованного на сайте МИД республики.
Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации с протестами в Белоруссии, которая призывает президента Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. В пользу резолюции, представленной Германией от имени стран ЕС, высказалась 23 страны СПЧ ООН, против 2, воздержались 22 страны. Все 17 поправок к резолюции, которые были представлены Россией и поддержаны рядом государств, приняты не были.
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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"Резолюция абсолютно надуманная. И должен сказать, что создается очень опасный прецедент для Организации Объединенных Наций. Почему? Потому что статья 2 Устава ООН четко говорит о том, что Организация не должна вмешиваться во внутреннюю компетенцию того или иного государства. Эта резолюция представляет собой однозначное вмешательство во внутренние дела Беларуси, потому что отдельные предложения предусматривают оценку ситуации в Беларуси, оценку итогов выборов, оценку поведения различных сторон и так далее, и тому подобное. Это однозначно можно трактовать как вмешательство во внутренние дела государства", - сказал Макей. По его словам, другие страны "должны иметь в виду, что создается опасный прецедент в этом плане".
Макей отметил, что Минск спокойно смотрит на такое развитие ситуации. "Конечно же, мы адекватно отреагируем на этот документ и вместе со странами-единомышленницами будем предпринимать соответствующие действия, направленные на защиту интересов Беларуси", - сказал он.
Глава МИД республики напомнил, что по инициативе Евросоюза задействована также и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. "На Постсовете было внесено предложение о задействовании так называемого Московского механизма в отношении Беларуси. Мы это уже проходили в 2011 году, я думаю, пройдем эту ситуацию и сейчас. Механизм предусматривает образование некой экспертной группы и направление ее в Беларусь для изучения ситуации, связанной с правами человека", - пояснил он.
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"Правительство Беларуси абсолютно не намерено участвовать в реализации этого механизма, и мы категорически не приемлем подобного рода подходы, как и предложения о различном внешнем посредничестве с намерением подтолкнуть власти к диалогу с оппонентами", - добавил Макей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииВладимир МакейСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)МИД БелоруссииБелоруссияООНВ мире
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