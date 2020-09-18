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https://ria.ru/20200918/reportazh-1577419141.html
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Посольство России в Вашингтоне выразило глубокую обеспокоенность из-за материала NBC, в котором упоминалась американская поддержка "украинских подразделений" в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T03:59
2020-09-18T09:06
россия
nbc
москва
республика крым
вашингтон (город)
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости.</strong> Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтоне</a> выразило глубокую обеспокоенность из-за материала <a href="http://ria.ru/organization_NBC/" target="_blank">NBC</a>, в котором упоминалась американская поддержка "украинских подразделений" в Крыму. Заявление дипмиссии опубликовано в <u><a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/1412626185614434">Facebook</a></u>. В нем подчеркивается, что в репортаже неназванные официальные лица США утверждают, будто их страна помогает террористам в третьих странах и конкретно в России."Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан", — уточнили в посольстве.NBC News упоминало об "украинских подразделениях в Крыму" в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. Телеканал назвал это "возмездием" США за поддержку "украинских подразделений в Крыму". Эту информацию уже опровергали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> и Белом доме. Американские военные также заявили, что скептически относятся к подобным сообщениям.
https://ria.ru/20200917/krym-1577363005.html
То же мне, новость. А до заявления в прессе этого не знали. Мне как то сомнительно что и за многими терактами а так же "случайными" катастрофами с большим количеством жертв в России не стоят специалисты а возможно и исполнители из США
552
В свете последних событий, всем кроме нас, плевать вообще на законность чего-либо, каких-то прав и т.д..
531
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россия
москва
республика крым
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, nbc, москва, республика крым, вашингтон (город), сша, политика

Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

03:59 18.09.2020 (обновлено: 09:06 18.09.2020)
585335
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне выразило глубокую обеспокоенность из-за материала NBC, в котором упоминалась американская поддержка "украинских подразделений" в Крыму.
Заявление дипмиссии опубликовано в Facebook. В нем подчеркивается, что в репортаже неназванные официальные лица США утверждают, будто их страна помогает террористам в третьих странах и конкретно в России.
"Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан", — уточнили в посольстве.
NBC News упоминало об "украинских подразделениях в Крыму" в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. Телеканал назвал это "возмездием" США за поддержку "украинских подразделений в Крыму".
Эту информацию уже опровергали в Москве и Белом доме. Американские военные также заявили, что скептически относятся к подобным сообщениям.
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РоссияNBCМоскваРеспублика КрымВашингтон (город)СШАПолитика
Популярные комментарии
То же мне, новость. А до заявления в прессе этого не знали. Мне как то сомнительно что и за многими терактами а так же "случайными" катастрофами с большим количеством жертв в России не стоят специалисты а возможно и исполнители из США
18 сентября, 04:20
CCorddamon
505524316
В свете последних событий, всем кроме нас, плевать вообще на законность чего-либо, каких-то прав и т.д..
18 сентября, 05:21
СРСергей Русич
4814211114
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