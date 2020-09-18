https://ria.ru/20200918/remont-1577418809.html

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной планируют направить 5,27 миллиарда рублей, сообщает РБК. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T02:49

2020-09-18T02:49

2020-09-18T10:57

россия

правительство рф

общество

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577418708_1:0:490:275_1400x0_80_0_0_5ebfa554f730d60c9a9b07f2362a6b70.png

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной планируют направить 5,27 миллиарда рублей, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительства</a> рассказала изданию о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия. Инженерные системы также сильно изношены, а кровля находится в аварийном состоянии.Отмечается, что уже в 2022-2023 годах на реконструкцию здания направят из федерального бюджета почти два миллиарда рублей.Реконструкция будет проходить поэтапно. Предусмотрены ремонт внутренних конструкций здания и благоустройство прилегающей территории. При этом внешний облик Белого дома менять не станут.

https://realty.ria.ru/20200421/1570355061.html

Правда и только Правда

Помните "денег нет но вы держитесь".... а потом "денег нет надо пенсию урезать народу"... а теперь вдруг 5 млрдов на 1 здание вдруг деньги есть, и даже не 5 а все 50 потратят.... толи лыжи не едут, толи деньги есть и всегда были, но только не на народ, а на себя любимых властей РФ мечтающих поскорее наворовать по больше и уехать на запад жить, где уже живут все их семьи и родственники, где все банковские счета, яхты, виллы, и прочее, а тут в РФ только "работа" на западного хозяина.

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