Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/remont-1577418809.html
РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей
На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной планируют направить 5,27 миллиарда рублей, сообщает РБК. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T02:49
2020-09-18T10:57
россия
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577418708_1:0:490:275_1400x0_80_0_0_5ebfa554f730d60c9a9b07f2362a6b70.png
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной планируют направить 5,27 миллиарда рублей, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительства</a> рассказала изданию о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия. Инженерные системы также сильно изношены, а кровля находится в аварийном состоянии.Отмечается, что уже в 2022-2023 годах на реконструкцию здания направят из федерального бюджета почти два миллиарда рублей.Реконструкция будет проходить поэтапно. Предусмотрены ремонт внутренних конструкций здания и благоустройство прилегающей территории. При этом внешний облик Белого дома менять не станут.
https://realty.ria.ru/20200421/1570355061.html
Может лучше снести его?
93
Помните "денег нет но вы держитесь".... а потом "денег нет надо пенсию урезать народу"... а теперь вдруг 5 млрдов на 1 здание вдруг деньги есть, и даже не 5 а все 50 потратят.... толи лыжи не едут, толи деньги есть и всегда были, но только не на народ, а на себя любимых властей РФ мечтающих поскорее наворовать по больше и уехать на запад жить, где уже живут все их семьи и родственники, где все банковские счета, яхты, виллы, и прочее, а тут в РФ только "работа" на западного хозяина.
93
54
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577418708_109:0:476:275_1400x0_80_0_0_2bac5ff38f5d6c7163d07bb8263c3513.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство рф, общество

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

02:49 18.09.2020 (обновлено: 10:57 18.09.2020)
12169
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной планируют направить 5,27 миллиарда рублей, сообщает РБК.
Пресс-служба правительства рассказала изданию о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия. Инженерные системы также сильно изношены, а кровля находится в аварийном состоянии.
Отмечается, что уже в 2022-2023 годах на реконструкцию здания направят из федерального бюджета почти два миллиарда рублей.
Реконструкция будет проходить поэтапно. Предусмотрены ремонт внутренних конструкций здания и благоустройство прилегающей территории. При этом внешний облик Белого дома менять не станут.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2020
21 апреля, 15:08
Ремонт Госдумы откладывается, деньги направят на "более важные цели"
15707636199
Чат54
РоссияПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Может лучше снести его?
18 сентября, 03:01
Михаил МаксимовМихаил Максимов
70120005
Помните "денег нет но вы держитесь".... а потом "денег нет надо пенсию урезать народу"... а теперь вдруг 5 млрдов на 1 здание вдруг деньги есть, и даже не 5 а все 50 потратят.... толи лыжи не едут, толи деньги есть и всегда были, но только не на народ, а на себя любимых властей РФ мечтающих поскорее наворовать по больше и уехать на запад жить, где уже живут все их семьи и родственники, где все банковские счета, яхты, виллы, и прочее, а тут в РФ только "работа" на западного хозяина.
18 сентября, 06:42
ПиПравда и только Правда
8621004
Рекомендуем
Женщина и мужчина
Названы девять научно доказанных плюсов секса
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Города мира. Рига
Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Алексей Навальный
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Академик РАН рассказал, чего точно не будет во второй волне коронавируса
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Европарламенте заявили о "подоплеке" "Северного потока — 2"
Денежный перевод
Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Подготовка ко сну
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Смартфон
Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
Госдолг России вырастет до рекордных уровней
Градусник
Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлееву укусила муха цеце
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты Ту-142 в небе над Северным морем
Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния