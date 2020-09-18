https://ria.ru/20200918/rekord-1577423477.html

Самая пожилая жительница планеты достигла рекорда долголетия

Японке Канэ Танаке, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты, исполнилось 117 лет и 260 дней, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:23

2020-09-18T09:23

2020-09-18T10:52

канэ танака

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 18 сен — РИА Новости.</strong> Японке <a href="http://ria.ru/person_kane-tanaka/" target="_blank" data-auto="true">Канэ Танаке</a>, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты, исполнилось 117 лет и 260 дней, сообщил телеканал <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/" target="_blank">NHK</a>.Это всеяпонский рекорд долголетия, его установила скончавшаяся в позапрошлом году Наби Тадзима.Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Она любит шоколад и газированные напитки и рассчитывает дожить до 120 лет.По последним данным, сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> более 80 тысяч человек старше 100 лет, 88 процентов из них — женщины. При этом в 1963 году в Японии было всего 153 человека старше 100 лет, но уже в 1981-м их число достигло тысячи, а в 1998-м — десяти тысяч.

https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html

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япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канэ танака, япония, в мире