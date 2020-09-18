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Самая пожилая жительница планеты достигла рекорда долголетия
Японке Канэ Танаке, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты, исполнилось 117 лет и 260 дней, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:23
2020-09-18T10:52
канэ танака
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 18 сен — РИА Новости.</strong> Японке <a href="http://ria.ru/person_kane-tanaka/" target="_blank" data-auto="true">Канэ Танаке</a>, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты, исполнилось 117 лет и 260 дней, сообщил телеканал <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/" target="_blank">NHK</a>.Это всеяпонский рекорд долголетия, его установила скончавшаяся в позапрошлом году Наби Тадзима.Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Она любит шоколад и газированные напитки и рассчитывает дожить до 120 лет.По последним данным, сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> более 80 тысяч человек старше 100 лет, 88 процентов из них — женщины. При этом в 1963 году в Японии было всего 153 человека старше 100 лет, но уже в 1981-м их число достигло тысячи, а в 1998-м — десяти тысяч.
https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html
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канэ танака, япония, в мире

Самая пожилая жительница планеты достигла рекорда долголетия

09:23 18.09.2020 (обновлено: 10:52 18.09.2020)
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© AFP 2020 / Jiji PressСамая пожилая жительница планеты Канэ Танака
Самая пожилая жительница планеты Канэ Танака - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AFP 2020 / Jiji Press
Самая пожилая жительница планеты Канэ Танака
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 сен — РИА Новости. Японке Канэ Танаке, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты, исполнилось 117 лет и 260 дней, сообщил телеканал NHK.
Это всеяпонский рекорд долголетия, его установила скончавшаяся в позапрошлом году Наби Тадзима.
Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Она любит шоколад и газированные напитки и рассчитывает дожить до 120 лет.
По последним данным, сейчас в Японии более 80 тысяч человек старше 100 лет, 88 процентов из них — женщины. При этом в 1963 году в Японии было всего 153 человека старше 100 лет, но уже в 1981-м их число достигло тысячи, а в 1998-м — десяти тысяч.
Пожилая женщина радуется - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00РИА Наука
Запредельное здоровье. Назван главный признак рекордного долголетия
2191124414
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Канэ ТанакаЯпонияВ мире
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