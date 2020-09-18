https://ria.ru/20200918/protezy-1577464536.html

Подмосковье отправит детали для протезов в Японию, Кипр и Индию

Компания "Метиз Производство" из Щелкова в Московской области поставит комплектующие для протезов нижних конечностей в Японию, Кипр и Индию. Об этом сообщил... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:39

2020-09-18T19:39

2020-09-18T19:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Компания "Метиз Производство" из Щелкова в Московской области поставит комплектующие для протезов нижних конечностей в Японию, Кипр и Индию. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskove-postavit-detali-dlja-protezov-japonii-kipru-i-indii/" target="_blank">"360"</a>.Экспортные контракты заключены на два миллиона долларов. Подписать соглашения с зарубежными контрагентами подмосковной компании помог областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Там сотрудников компании проконсультировали по вопросам, связанным с оформлением контрактов."При участии Фонда поддержки ВЭД предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 22 миллионов долларов с начала года", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.По ее словам, фонд активно задействован в развитии экспорта Подмосковья. Его работники помогают предприятиям расширять рынки сбыта за границей. "Метиз Производство" поставляет свою продукцию в более чем 20 стран. В ближайшее время компания планирует расширить список.Полный список услуг Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья представлен на сайте <a href="https://exportmo.ru/" target="_blank">exportmo.ru</a>.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)