Послы ЕС в Минске объявили акцию в поддержку задержанных на протестах
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция "Марш единства" в Минске
Несанкционированная акция "Марш единства" в Минске
МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Европейские послы, работающие в Минске, пообещали на каждую встречу с белорусскими чиновниками приносить списки людей, которых они считают политзаключёнными, такое заявление размещено на официальной странице представительства ЕС в Facebook.
"Мы, главы работающих в Минске дипломатических миссий стран Европейского союза, призываем власти Беларуси действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев... С этого дня каждый из нас будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси на каждую встречу с белорусскими госслужащими", - говорится в заявлении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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