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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/protesty-1577454324.html
Послы ЕС в Минске объявили акцию в поддержку задержанных на протестах
Европейские послы, работающие в Минске, пообещали на каждую встречу с белорусскими чиновниками приносить списки людей, которых они считают политзаключёнными,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:44
2020-09-18T16:44
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Европейские послы, работающие в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, пообещали на каждую встречу с белорусскими чиновниками приносить списки людей, которых они считают политзаключёнными, такое заявление размещено на официальной странице представительства ЕС в Facebook.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
Выгонять их из страны, Батька вперед!
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и это - не вмешательство во внутренние дела?
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минск
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Послы ЕС в Минске объявили акцию в поддержку задержанных на протестах

16:44 18.09.2020
941
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция "Марш единства" в Минске
Несанкционированная акция Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Несанкционированная акция "Марш единства" в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Европейские послы, работающие в Минске, пообещали на каждую встречу с белорусскими чиновниками приносить списки людей, которых они считают политзаключёнными, такое заявление размещено на официальной странице представительства ЕС в Facebook.
"Мы, главы работающих в Минске дипломатических миссий стран Европейского союза, призываем власти Беларуси действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев... С этого дня каждый из нас будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси на каждую встречу с белорусскими госслужащими", - говорится в заявлении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Выгонять их из страны, Батька вперед!
18 сентября, 16:50
Сергей СавинСергей Савин
3400011
и это - не вмешательство во внутренние дела?
18 сентября, 16:55
О Ольга Занкова
3320001
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