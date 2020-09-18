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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/protesty-1577424893.html
В Белоруссии вынесли предупреждения родителям, посещавшим акции с детьми
Сотрудники прокуратуры Минска объявили 140 официальных предупреждений родителям, ходившим на акции протеста с детьми, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:54
2020-09-18T10:05
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> объявили 140 официальных предупреждений родителям, ходившим на акции протеста с детьми, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее вице-премьер страны Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.По данным ведомства, одновременно организованы проверки в отношении граждан, которые призывали к незаконным действиям. Кроме того, отмечается в сообщении, активизирована работа с гражданами в СМИ, интернете, в том числе на сайтах администраций районов, чтобы разъяснить им правовые нормы, снизить социальную напряженность, предупредить возможные противоправные действия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Штрафовать надо родителей. Ничто так не вправляет мозги как финансовые потери. Да и логика есть: нанес урон государству - возмести.
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минск
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
Материал дополняется

В Белоруссии вынесли предупреждения родителям, посещавшим акции с детьми

09:54 18.09.2020 (обновлено: 10:05 18.09.2020)
1174
© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Минска объявили 140 официальных предупреждений родителям, ходившим на акции протеста с детьми, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.
Ранее вице-премьер страны Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.
"В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений. И эта работа будет продолжена", - говорится в заявлении на сайте генпрокуратуры.
По данным ведомства, одновременно организованы проверки в отношении граждан, которые призывали к незаконным действиям. Кроме того, отмечается в сообщении, активизирована работа с гражданами в СМИ, интернете, в том числе на сайтах администраций районов, чтобы разъяснить им правовые нормы, снизить социальную напряженность, предупредить возможные противоправные действия.
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"Изучена ситуация, которая сложилась в учреждениях образования страны. Прокуроры столичного региона уже провели 90 бесед с учащимися, студентами и преподавательским составом профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных заведений, школ", - заметили в пресс-службе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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8310009
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Штрафовать надо родителей. Ничто так не вправляет мозги как финансовые потери. Да и логика есть: нанес урон государству - возмести.
18 сентября, 10:05
Александр ВАлександр В
1600001
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