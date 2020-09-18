https://ria.ru/20200918/protesty-1577424893.html

В Белоруссии вынесли предупреждения родителям, посещавшим акции с детьми

Сотрудники прокуратуры Минска объявили 140 официальных предупреждений родителям, ходившим на акции протеста с детьми, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:54

2020-09-18T09:54

2020-09-18T10:05

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> объявили 140 официальных предупреждений родителям, ходившим на акции протеста с детьми, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее вице-премьер страны Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.По данным ведомства, одновременно организованы проверки в отношении граждан, которые призывали к незаконным действиям. Кроме того, отмечается в сообщении, активизирована работа с гражданами в СМИ, интернете, в том числе на сайтах администраций районов, чтобы разъяснить им правовые нормы, снизить социальную напряженность, предупредить возможные противоправные действия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Александр В Штрафовать надо родителей. Ничто так не вправляет мозги как финансовые потери. Да и логика есть: нанес урон государству - возмести. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире