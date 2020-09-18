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В Белоруссии вынесли предупреждения родителям, посещавшим акции с детьми
09:54 18.09.2020 (обновлено: 10:05 18.09.2020)
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Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Минска объявили 140 официальных предупреждений родителям, ходившим на акции протеста с детьми, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.
Ранее вице-премьер страны Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.
"В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений. И эта работа будет продолжена", - говорится в заявлении на сайте генпрокуратуры.
По данным ведомства, одновременно организованы проверки в отношении граждан, которые призывали к незаконным действиям. Кроме того, отмечается в сообщении, активизирована работа с гражданами в СМИ, интернете, в том числе на сайтах администраций районов, чтобы разъяснить им правовые нормы, снизить социальную напряженность, предупредить возможные противоправные действия.
"Изучена ситуация, которая сложилась в учреждениях образования страны. Прокуроры столичного региона уже провели 90 бесед с учащимися, студентами и преподавательским составом профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных заведений, школ", - заметили в пресс-службе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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