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ВТБ запускает для бизнеса приложение для приема платежей по QR-коду
ВТБ запускает для клиентов среднего и малого бизнеса мобильное приложение "ВТБ Бизнес QR", которое позволит им принимать платежи по QR-коду через Систему... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:46
2020-09-18T12:46
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> запускает для клиентов среднего и малого бизнеса мобильное приложение "ВТБ Бизнес QR", которое позволит им принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, без карт и терминалов, сообщает пресс-служба банка.Для приема платежей по QR-коду предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке ВТБ, необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение "ВТБ Бизнес QR", дополнительного оборудования не требуется. Принимать платежи можно моментально − сразу же после регистрации в приложении, пользователям будет доступен статус операций онлайн. Для самозанятых предпринимателей сервис также позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, создавать квитанции для уплаты налогов.Как отметили в банке, в ходе пилотного проекта внедрения "ВТБ Бизнес QR", в приложении уже зарегистрировались клиенты из 34 городов России. В топ-3 регионов по количеству пользователей вошли <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> (20%), <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> (13%) и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a> (11%). Чаще всего приложением пользуются рестораны и кафе, представители непродовольственного ритейла, автомастерские, а также парикмахерские и салоны красоты. Размер максимальной транзакции составил 200 тысяч рублей, средний чек – 3 тысячи рублей."Мы активно развиваем экосистему современных цифровых сервисов для среднего и малого бизнеса и запускаем еще один, который расширит возможности наших клиентов в части взаиморасчетов с покупателями и поможет использовать не только уже популярный в России эквайринг, но и новый мобильный сервис для экономичного и моментального приема платежей", − сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
https://ria.ru/20200821/prilozhenie-1576087958.html
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ запускает для бизнеса приложение для приема платежей по QR-коду

12:46 18.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель сканирует QR-код на стенде XV юбилейного Всероссийского форума-выставки "Госзаказ"
Посетитель сканирует QR-код на стенде XV юбилейного Всероссийского форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВТБ запускает для клиентов среднего и малого бизнеса мобильное приложение "ВТБ Бизнес QR", которое позволит им принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, без карт и терминалов, сообщает пресс-служба банка.
Для приема платежей по QR-коду предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке ВТБ, необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение "ВТБ Бизнес QR", дополнительного оборудования не требуется. Принимать платежи можно моментально − сразу же после регистрации в приложении, пользователям будет доступен статус операций онлайн. Для самозанятых предпринимателей сервис также позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, создавать квитанции для уплаты налогов.
Как отметили в банке, в ходе пилотного проекта внедрения "ВТБ Бизнес QR", в приложении уже зарегистрировались клиенты из 34 городов России. В топ-3 регионов по количеству пользователей вошли Санкт-Петербург (20%), Москва (13%) и Новосибирск (11%). Чаще всего приложением пользуются рестораны и кафе, представители непродовольственного ритейла, автомастерские, а также парикмахерские и салоны красоты. Размер максимальной транзакции составил 200 тысяч рублей, средний чек – 3 тысячи рублей.
"Мы активно развиваем экосистему современных цифровых сервисов для среднего и малого бизнеса и запускаем еще один, который расширит возможности наших клиентов в части взаиморасчетов с покупателями и поможет использовать не только уже популярный в России эквайринг, но и новый мобильный сервис для экономичного и моментального приема платежей", − сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
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ВТБНовости компаний - Экономика
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