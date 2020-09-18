ВТБ запускает для бизнеса приложение для приема платежей по QR-коду
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель сканирует QR-код на стенде XV юбилейного Всероссийского форума-выставки "Госзаказ"
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВТБ запускает для клиентов среднего и малого бизнеса мобильное приложение "ВТБ Бизнес QR", которое позволит им принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, без карт и терминалов, сообщает пресс-служба банка.
Для приема платежей по QR-коду предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке ВТБ, необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение "ВТБ Бизнес QR", дополнительного оборудования не требуется. Принимать платежи можно моментально − сразу же после регистрации в приложении, пользователям будет доступен статус операций онлайн. Для самозанятых предпринимателей сервис также позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, создавать квитанции для уплаты налогов.
Как отметили в банке, в ходе пилотного проекта внедрения "ВТБ Бизнес QR", в приложении уже зарегистрировались клиенты из 34 городов России. В топ-3 регионов по количеству пользователей вошли Санкт-Петербург (20%), Москва (13%) и Новосибирск (11%). Чаще всего приложением пользуются рестораны и кафе, представители непродовольственного ритейла, автомастерские, а также парикмахерские и салоны красоты. Размер максимальной транзакции составил 200 тысяч рублей, средний чек – 3 тысячи рублей.
"Мы активно развиваем экосистему современных цифровых сервисов для среднего и малого бизнеса и запускаем еще один, который расширит возможности наших клиентов в части взаиморасчетов с покупателями и поможет использовать не только уже популярный в России эквайринг, но и новый мобильный сервис для экономичного и моментального приема платежей", − сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.