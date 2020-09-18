https://ria.ru/20200918/prigovor-1577439818.html

Суд оштрафовал жителя Ульяновской области по делу о "Бессмертном полку"

Жителя Ульяновской области оштрафовали на 120 тысяч рублей по делу о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:30

2020-09-18T13:30

2020-09-18T14:07

бессмертный полк

ульяновская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> оштрафовали на 120 тысяч рублей по делу о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк", сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>.Уточняется, что сумму можно будет выплатить с рассрочкой на 12 месяцев.Четвертого мая мужчина разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографию <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/" target="_blank" data-auto="true">Адольфа Гитлера</a> в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Тем самым он публично одобрил преступления руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии во время Второй мировой, сказано в релизе.Ранее СК сообщал о завершении расследования двух других аналогичных дел — против жителей перми Даниила Симанова и <u><a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/">Ульяновска</a></u> Вячеслава Круглова. Первого уже приговорили к 200 часам обязательных работ.

https://ria.ru/20200518/1571581563.html

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ульяновская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, ульяновская область, происшествия