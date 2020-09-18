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Суд оштрафовал жителя Ульяновской области по делу о "Бессмертном полку"
Жителя Ульяновской области оштрафовали на 120 тысяч рублей по делу о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:30
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бессмертный полк
ульяновская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> оштрафовали на 120 тысяч рублей по делу о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк", сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>.Уточняется, что сумму можно будет выплатить с рассрочкой на 12 месяцев.Четвертого мая мужчина разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографию <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/" target="_blank" data-auto="true">Адольфа Гитлера</a> в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Тем самым он публично одобрил преступления руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии во время Второй мировой, сказано в релизе.Ранее СК сообщал о завершении расследования двух других аналогичных дел — против жителей перми Даниила Симанова и <u><a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/">Ульяновска</a></u> Вячеслава Круглова. Первого уже приговорили к 200 часам обязательных работ.
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ульяновская область
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бессмертный полк, ульяновская область, происшествия

Суд оштрафовал жителя Ульяновской области по делу о "Бессмертном полку"

13:30 18.09.2020 (обновлено: 14:07 18.09.2020)
1942
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк онлайн"
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Акция "Бессмертный полк онлайн" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Жителя Ульяновской области оштрафовали на 120 тысяч рублей по делу о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Уточняется, что сумму можно будет выплатить с рассрочкой на 12 месяцев.
Четвертого мая мужчина разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографию Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Тем самым он публично одобрил преступления руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии во время Второй мировой, сказано в релизе.
Ранее СК сообщал о завершении расследования двух других аналогичных дел — против жителей перми Даниила Симанова и Ульяновска Вячеслава Круглова. Первого уже приговорили к 200 часам обязательных работ.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 08:00
Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы
16421007
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Бессмертный полкУльяновская областьПроисшествия
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