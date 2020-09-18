https://ria.ru/20200918/prigovor-1577432341.html
Сбившему девушку в Перми подростку заменили условный срок на реальный
Суд апелляционной инстанции приговорил юношу, насмерть сбившего на автомобиле девушку на перекрестке в Перми, к 1 году и 6 месяцам воспитательной колонии,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:50
2020-09-18T11:50
2020-09-18T11:50
lexus
пермь
происшествия
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<strong>ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Суд апелляционной инстанции приговорил юношу, насмерть сбившего на автомобиле девушку на перекрестке в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, к 1 году и 6 месяцам воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Permskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Пермском краевом суде</a>.Судом установлено, что в начале мая 17-летний юноша на внедорожнике <a href="http://ria.ru/organization_Lexus_Division/" target="_blank" data-auto="true">Lexus</a> на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм.В июле Индустриальный районный суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Это решение было обжаловано родными скончавшейся и прокуратурой.Юношу взяли под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20200521/1571749787.html
Степан Краснов
Почему такой срок маленький?
16
pivlad2000
Странно, а почему Ефремову так много дали!? Вопросы к судье однако, уже надоели эти отмазки... Народ кто за пересмотр данного дела в направлении ужесточения наказания? 5 лет минимум!
10
6
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Lexus за несколько секунд до смертельной аварии
Lexus за несколько секунд до смертельной аварии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lexus, пермь, происшествия