https://ria.ru/20200918/prigovor-1577432341.html

Сбившему девушку в Перми подростку заменили условный срок на реальный

Суд апелляционной инстанции приговорил юношу, насмерть сбившего на автомобиле девушку на перекрестке в Перми, к 1 году и 6 месяцам воспитательной колонии,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:50

2020-09-18T11:50

2020-09-18T11:50

lexus

пермь

происшествия

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<strong>ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Суд апелляционной инстанции приговорил юношу, насмерть сбившего на автомобиле девушку на перекрестке в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, к 1 году и 6 месяцам воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Permskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Пермском краевом суде</a>.Судом установлено, что в начале мая 17-летний юноша на внедорожнике <a href="http://ria.ru/organization_Lexus_Division/" target="_blank" data-auto="true">Lexus</a> на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм.В июле Индустриальный районный суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Это решение было обжаловано родными скончавшейся и прокуратурой.Юношу взяли под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20200521/1571749787.html

Степан Краснов Почему такой срок маленький? 16

pivlad2000 Странно, а почему Ефремову так много дали!? Вопросы к судье однако, уже надоели эти отмазки... Народ кто за пересмотр данного дела в направлении ужесточения наказания? 5 лет минимум! 10

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пермь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Lexus за несколько секунд до смертельной аварии Lexus за несколько секунд до смертельной аварии 2020-09-18T11:50 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lexus, пермь, происшествия