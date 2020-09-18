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Сбившему девушку в Перми подростку заменили условный срок на реальный
Суд апелляционной инстанции приговорил юношу, насмерть сбившего на автомобиле девушку на перекрестке в Перми, к 1 году и 6 месяцам воспитательной колонии,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:50
2020-09-18T11:50
lexus
пермь
происшествия
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<strong>ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Суд апелляционной инстанции приговорил юношу, насмерть сбившего на автомобиле девушку на перекрестке в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, к 1 году и 6 месяцам воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Permskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Пермском краевом суде</a>.Судом установлено, что в начале мая 17-летний юноша на внедорожнике <a href="http://ria.ru/organization_Lexus_Division/" target="_blank" data-auto="true">Lexus</a> на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм.В июле Индустриальный районный суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Это решение было обжаловано родными скончавшейся и прокуратурой.Юношу взяли под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20200521/1571749787.html
Почему такой срок маленький?
16
Странно, а почему Ефремову так много дали!? Вопросы к судье однако, уже надоели эти отмазки... Народ кто за пересмотр данного дела в направлении ужесточения наказания? 5 лет минимум!
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6
пермь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Lexus за несколько секунд до смертельной аварии
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lexus, пермь, происшествия

Сбившему девушку в Перми подростку заменили условный срок на реальный

11:50 18.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции приговорил юношу, насмерть сбившего на автомобиле девушку на перекрестке в Перми, к 1 году и 6 месяцам воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде.
Судом установлено, что в начале мая 17-летний юноша на внедорожнике Lexus на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм.
Мария Крохалева - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая, 08:00
"У них хорошие связи": чей Lexus насмерть сбил девушку в Перми
В июле Индустриальный районный суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Это решение было обжаловано родными скончавшейся и прокуратурой.
"Приговор районного суда изменен. Молодой человек получил 1 год и 6 месяцев воспитательной колонии, также на 2 года и 6 месяцев он лишен права управлять транспортным средством", — сказали в суде.
Юношу взяли под стражу в зале суда.
72212146
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LexusПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Почему такой срок маленький?
18 сентября, 11:53
Степан КрасновСтепан Краснов
1500001
Странно, а почему Ефремову так много дали!? Вопросы к судье однако, уже надоели эти отмазки... Народ кто за пересмотр данного дела в направлении ужесточения наказания? 5 лет минимум!
18 сентября, 13:28
ppivlad2000
701002
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