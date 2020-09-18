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https://ria.ru/20200918/premiya-1577433818.html
"Коммунисты России" предложили номинировать Брежнева на премию мира
Партия "Коммунисты России" предлагает Нобелевскому комитету изменить правила и награждать премией не только ныне живущих, но и ушедших из жизни общественных... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:11
2020-09-18T13:07
максим сурайкин
германия
стокгольм (город)
коммунисты россии
нобелевская премия мира
леонид брежнев
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>" предлагает Нобелевскому комитету изменить правила и награждать премией не только ныне живущих, но и ушедших из жизни общественных деятелей, ученых и писателей, в частности, наградить премией мира можно <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Брежнева</a>, сообщил председатель ЦК партии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a>."Мы направили обращение в Нобелевский комитет в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольме</a>, в котором предлагаем им изменить правила присуждения этой премии. Норма о том, что кандидатов необходимо выбирать только из числа ныне живущих, очень сильно сужает рамки поиска и критериев и приводит иногда к очень странным предложениям с мест. Между тем из жизни ушли много общественных деятелей, ученых и писателей, которые не получили Нобелевскую премию по чистому недоразумению", — сказал РИА Новости Сурайкин.По его словам, так, Нобелевской премии мира достоин Брежнев, так как он сделал для укрепления мира на планете, для дружбы между народами очень много."Наверное, все с этим согласятся. Брежнев — это сокращение ядерного оружия, Хельсинкское соглашение, взаимное признание ГДР и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> и многое другое. Жаль, что при жизни Леониду Ильичу этой награды не досталось. Однако теперь Нобелевский комитет может исправить эту оплошность и, изменив правила присуждения премии (тем более что премия уже несколько раз присуждалась умершим людям) наградить выдающегося общественного деятеля ХХ века", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577398821.html
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максим сурайкин, германия, стокгольм (город), коммунисты россии, нобелевская премия мира, леонид брежнев, общество

"Коммунисты России" предложили номинировать Брежнева на премию мира

12:11 18.09.2020 (обновлено: 13:07 18.09.2020)
2028
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк18 июня 1973 года по приглашению Президента США Р. Никсона с официальным визитом в Вашингтон прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев
18 июня 1973 года по приглашению Президента США Р. Никсона с официальным визитом в Вашингтон прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает Нобелевскому комитету изменить правила и награждать премией не только ныне живущих, но и ушедших из жизни общественных деятелей, ученых и писателей, в частности, наградить премией мира можно Леонида Брежнева, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Мы направили обращение в Нобелевский комитет в Стокгольме, в котором предлагаем им изменить правила присуждения этой премии. Норма о том, что кандидатов необходимо выбирать только из числа ныне живущих, очень сильно сужает рамки поиска и критериев и приводит иногда к очень странным предложениям с мест. Между тем из жизни ушли много общественных деятелей, ученых и писателей, которые не получили Нобелевскую премию по чистому недоразумению", — сказал РИА Новости Сурайкин.
По его словам, так, Нобелевской премии мира достоин Брежнев, так как он сделал для укрепления мира на планете, для дружбы между народами очень много.
"Наверное, все с этим согласятся. Брежнев — это сокращение ядерного оружия, Хельсинкское соглашение, взаимное признание ГДР и ФРГ и многое другое. Жаль, что при жизни Леониду Ильичу этой награды не досталось. Однако теперь Нобелевский комитет может исправить эту оплошность и, изменив правила присуждения премии (тем более что премия уже несколько раз присуждалась умершим людям) наградить выдающегося общественного деятеля ХХ века", — подчеркнул он.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 17:05
В СПЧ оценили идею выдвинуть Навального на Нобелевскую премию мира
1074211319
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Максим СурайкинГерманияСтокгольм (город)Коммунисты РоссииНобелевская премия мираЛеонид БрежневОбщество
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