https://ria.ru/20200918/premiya-1577433818.html

"Коммунисты России" предложили номинировать Брежнева на премию мира

Партия "Коммунисты России" предлагает Нобелевскому комитету изменить правила и награждать премией не только ныне живущих, но и ушедших из жизни общественных... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:11

2020-09-18T12:11

2020-09-18T13:07

максим сурайкин

германия

стокгольм (город)

коммунисты россии

нобелевская премия мира

леонид брежнев

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>" предлагает Нобелевскому комитету изменить правила и награждать премией не только ныне живущих, но и ушедших из жизни общественных деятелей, ученых и писателей, в частности, наградить премией мира можно <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Брежнева</a>, сообщил председатель ЦК партии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a>."Мы направили обращение в Нобелевский комитет в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольме</a>, в котором предлагаем им изменить правила присуждения этой премии. Норма о том, что кандидатов необходимо выбирать только из числа ныне живущих, очень сильно сужает рамки поиска и критериев и приводит иногда к очень странным предложениям с мест. Между тем из жизни ушли много общественных деятелей, ученых и писателей, которые не получили Нобелевскую премию по чистому недоразумению", — сказал РИА Новости Сурайкин.По его словам, так, Нобелевской премии мира достоин Брежнев, так как он сделал для укрепления мира на планете, для дружбы между народами очень много."Наверное, все с этим согласятся. Брежнев — это сокращение ядерного оружия, Хельсинкское соглашение, взаимное признание ГДР и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> и многое другое. Жаль, что при жизни Леониду Ильичу этой награды не досталось. Однако теперь Нобелевский комитет может исправить эту оплошность и, изменив правила присуждения премии (тем более что премия уже несколько раз присуждалась умершим людям) наградить выдающегося общественного деятеля ХХ века", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577398821.html

10

германия

стокгольм (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим сурайкин, германия, стокгольм (город), коммунисты россии, нобелевская премия мира, леонид брежнев, общество