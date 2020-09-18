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Медиавойны
https://ria.ru/20200918/premiya-1577428367.html
В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине
Включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - очередной эпизод информационной войны против РФ, смешивать реальные факты с... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:57
2020-09-18T11:24
медиавойны
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
елена панина
белоруссия
бразилия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - очередной эпизод информационной войны против РФ, смешивать реальные факты с дезинформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам, - известный прием "геббельсовской пропаганды", считает член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Лидеры девяти стран, в том числе России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, Мексики, Турции и Туркменистана удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награду руководители перечисленных стран получили за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".Панина в беседе с РИА Новости отметила, что это специфическое мероприятие отражает позицию "либерального мейнстрима на происходящие в мире процессы".При этом, подчеркнула депутат, включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - "очередной эпизод информационной войны против РФ".Именно поэтому число заболевших и количество смертельных исходов в России во много раз меньше, чем, к примеру, в США, добавила депутат."Смешивать реальные факты с дезинформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам, - это известный прием геббельсовской пропаганды. Цель одна - приравнять Россию к "странам-аутсайдерам", создать впечатление, что Россия опять виновата в чем-то ужасном", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20200724/1574863673.html
Чего-то иного от ГД сложно ожидать.
116
Что бы не говорили люди, цифры говорят сами за себя. Количество заразившихся говорит о культурности населения, а количество смертей об уровне медицины в стране.
109
28
белоруссия
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, елена панина, белоруссия, бразилия, сша, в мире

В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине

10:57 18.09.2020 (обновлено: 11:24 18.09.2020)
43386
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - очередной эпизод информационной войны против РФ, смешивать реальные факты с дезинформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам, - известный прием "геббельсовской пропаганды", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Лидеры девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награду руководители перечисленных стран получили за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".
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МИД назвал Россию и Китай целями информационной войны со стороны Запада
Панина в беседе с РИА Новости отметила, что это специфическое мероприятие отражает позицию "либерального мейнстрима на происходящие в мире процессы".
При этом, подчеркнула депутат, включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - "очередной эпизод информационной войны против РФ".
"Если (президент США Дональд) Трамп, (премьер-министр Великобритании Борис) Джонсон и (президент Бразилии Жаир) Болсонару действительно недооценивали опасность нового вируса, то российский лидер с самого начала предпринял все необходимые меры для сохранения жизни людей", - подчеркнула Панина.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Именно поэтому число заболевших и количество смертельных исходов в России во много раз меньше, чем, к примеру, в США, добавила депутат.
"Смешивать реальные факты с дезинформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам, - это известный прием геббельсовской пропаганды. Цель одна - приравнять Россию к "странам-аутсайдерам", создать впечатление, что Россия опять виновата в чем-то ужасном", - констатировала Панина.
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МедиавойныКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФЕлена ПанинаБелоруссияБразилияСШАВ мире
Популярные комментарии
Чего-то иного от ГД сложно ожидать.
18 сентября, 11:25
Vlad FreiwindVlad Freiwind
31310378
Что бы не говорили люди, цифры говорят сами за себя. Количество заразившихся говорит о культурности населения, а количество смертей об уровне медицины в стране.
18 сентября, 11:22
Арина ЖанжораАрина Жанжора
90400015
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