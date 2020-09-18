https://ria.ru/20200918/premiya-1577428367.html

В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине

Включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - очередной эпизод информационной войны против РФ, смешивать реальные факты с... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:57

2020-09-18T10:57

2020-09-18T11:24

медиавойны

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

госдума рф

елена панина

белоруссия

бразилия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - очередной эпизод информационной войны против РФ, смешивать реальные факты с дезинформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам, - известный прием "геббельсовской пропаганды", считает член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Лидеры девяти стран, в том числе России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, Мексики, Турции и Туркменистана удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награду руководители перечисленных стран получили за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".Панина в беседе с РИА Новости отметила, что это специфическое мероприятие отражает позицию "либерального мейнстрима на происходящие в мире процессы".При этом, подчеркнула депутат, включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - "очередной эпизод информационной войны против РФ".Именно поэтому число заболевших и количество смертельных исходов в России во много раз меньше, чем, к примеру, в США, добавила депутат."Смешивать реальные факты с дезинформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам, - это известный прием геббельсовской пропаганды. Цель одна - приравнять Россию к "странам-аутсайдерам", создать впечатление, что Россия опять виновата в чем-то ужасном", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20200724/1574863673.html

Vlad Freiwind Чего-то иного от ГД сложно ожидать. 116

Арина Жанжора Что бы не говорили люди, цифры говорят сами за себя. Количество заразившихся говорит о культурности населения, а количество смертей об уровне медицины в стране. 109

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белоруссия

бразилия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, елена панина, белоруссия, бразилия, сша, в мире