В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине
10:57 18.09.2020 (обновлено: 11:24 18.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - очередной эпизод информационной войны против РФ, смешивать реальные факты с дезинформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам, - известный прием "геббельсовской пропаганды", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Лидеры девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана удостоены Шнобелевской премии в категории "Медицинское образование". Очередная 30-я церемония вручения ироничной антинобелевской премии прошла в США в четверг. Как сообщили организаторы, награду руководители перечисленных стран получили за то, что "использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".
Панина в беседе с РИА Новости отметила, что это специфическое мероприятие отражает позицию "либерального мейнстрима на происходящие в мире процессы".
При этом, подчеркнула депутат, включение России в список стран, неадекватно реагировавших на пандемию, - "очередной эпизод информационной войны против РФ".
"Если (президент США Дональд) Трамп, (премьер-министр Великобритании Борис) Джонсон и (президент Бразилии Жаир) Болсонару действительно недооценивали опасность нового вируса, то российский лидер с самого начала предпринял все необходимые меры для сохранения жизни людей", - подчеркнула Панина.
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Именно поэтому число заболевших и количество смертельных исходов в России во много раз меньше, чем, к примеру, в США, добавила депутат.
"Смешивать реальные факты с дезинформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам, - это известный прием геббельсовской пропаганды. Цель одна - приравнять Россию к "странам-аутсайдерам", создать впечатление, что Россия опять виновата в чем-то ужасном", - констатировала Панина.