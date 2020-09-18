https://ria.ru/20200918/pravitelstvo-1577432552.html

Правительство Татарстана сложило полномочия

Президент Татарстана Рустам Минниханов, избранный в минувшее воскресенье и официально вступивший в должность в пятницу, подписал указ о сложении полномочий... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:55

2020-09-18T11:55

2020-09-18T12:51

республика татарстан

партия роста

коммунисты россии

лдпр

рустам минниханов

политика

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<strong>КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына.</strong> Президент Татарстана Рустам Минниханов, избранный в минувшее воскресенье и официально вступивший в должность в пятницу, подписал указ о сложении полномочий правительством республики.В указе региональному правительству поручено продолжать действовать до сформирования нового состава кабинета министров. Состав нового правительства Татарстана будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента республики.С 11 по 13 сентября прошли выборы президента Татарстана. Наряду с <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Миннихановым</a>, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>", на должность претендовали представители "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунистов России</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей.

https://ria.ru/20200918/minnikhanov-1577428315.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия роста, коммунисты россии, лдпр, рустам минниханов, политика