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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200918/pravitelstvo-1577432552.html
Правительство Татарстана сложило полномочия
Президент Татарстана Рустам Минниханов, избранный в минувшее воскресенье и официально вступивший в должность в пятницу, подписал указ о сложении полномочий... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:55
2020-09-18T12:51
республика татарстан
партия роста
коммунисты россии
лдпр
рустам минниханов
политика
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<strong>КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына.</strong> Президент Татарстана Рустам Минниханов, избранный в минувшее воскресенье и официально вступивший в должность в пятницу, подписал указ о сложении полномочий правительством республики.В указе региональному правительству поручено продолжать действовать до сформирования нового состава кабинета министров. Состав нового правительства Татарстана будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента республики.С 11 по 13 сентября прошли выборы президента Татарстана. Наряду с <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Миннихановым</a>, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>", на должность претендовали представители "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунистов России</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей.
https://ria.ru/20200918/minnikhanov-1577428315.html
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партия роста, коммунисты россии, лдпр, рустам минниханов, политика

Правительство Татарстана сложило полномочия

11:55 18.09.2020 (обновлено: 12:51 18.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани
Церемония инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов, избранный в минувшее воскресенье и официально вступивший в должность в пятницу, подписал указ о сложении полномочий правительством республики.
"Считать полномочия кабинета министров Республики Татарстан – правительства Республики Татарстан сложенными перед вновь избранным президентом Республики Татарстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.
В указе региональному правительству поручено продолжать действовать до сформирования нового состава кабинета министров. Состав нового правительства Татарстана будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента республики.
С 11 по 13 сентября прошли выборы президента Татарстана. Наряду с Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на должность претендовали представители "Коммунистов России", "Партии роста", "Справедливой России" и ЛДПР. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей.
Церемония инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 10:57Республика Татарстан
Минниханов торжественно вступил в должность президента Татарстана
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Республика ТатарстанПартия РостаКоммунисты РоссииЛДПРРустам МиннихановПолитика
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