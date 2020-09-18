https://ria.ru/20200918/pravitelstvo-1577432552.html
Правительство Татарстана сложило полномочия
Президент Татарстана Рустам Минниханов, избранный в минувшее воскресенье и официально вступивший в должность в пятницу, подписал указ о сложении полномочий... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:55
2020-09-18T11:55
2020-09-18T12:51
республика татарстан
партия роста
коммунисты россии
лдпр
рустам минниханов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577436633_0:281:3142:2048_1400x0_80_0_0_ba86e91449470de2860bc5dbeef0c8ae.jpg
<strong>КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына.</strong> Президент Татарстана Рустам Минниханов, избранный в минувшее воскресенье и официально вступивший в должность в пятницу, подписал указ о сложении полномочий правительством республики.В указе региональному правительству поручено продолжать действовать до сформирования нового состава кабинета министров. Состав нового правительства Татарстана будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента республики.С 11 по 13 сентября прошли выборы президента Татарстана. Наряду с <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Миннихановым</a>, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>", на должность претендовали представители "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунистов России</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей.
https://ria.ru/20200918/minnikhanov-1577428315.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577436633_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_c56e45a327caa092184d37b090c5e4ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия роста, коммунисты россии, лдпр, рустам минниханов, политика