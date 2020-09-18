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В Москве два человека погибли при пожаре в пятиэтажке
Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, обстоятельства гибели людей выясняются, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:52
2020-09-18T15:02
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, обстоятельства гибели людей выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, общая площадь возгорания составила пять квадратных метров, пожар уже удалось потушить. Обстоятельства ЧП и личности погибших устанавливаются."Принятыми мерами пожарным удалось не допустить распространения огня и полностью ликвидировать загорание. К сожалению, два человека погибли", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Москве.СК организовал проверку после пожара, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибло два человека", - сказала Иванова.По данным следствия, 18 сентября в квартире жилого дома по улице Багрицкого в Москве произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилище были обнаружены тела пожилой женщины и ее сына 1973 года рождения.Иванова также сообщила, что проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.
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москва, происшествия

В Москве два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

13:52 18.09.2020 (обновлено: 15:02 18.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, обстоятельства гибели людей выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате пожара в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Багрицкого погибли два человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составила пять квадратных метров, пожар уже удалось потушить. Обстоятельства ЧП и личности погибших устанавливаются.
"Принятыми мерами пожарным удалось не допустить распространения огня и полностью ликвидировать загорание. К сожалению, два человека погибли", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Москве.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2019
5 мая 2019, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
СК организовал проверку после пожара, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибло два человека", - сказала Иванова.
По данным следствия, 18 сентября в квартире жилого дома по улице Багрицкого в Москве произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилище были обнаружены тела пожилой женщины и ее сына 1973 года рождения.
Иванова также сообщила, что проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 13.04.2020
13 апреля, 06:47
Крупные пожары в жилых домах в России в 2019-2020 годах
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