https://ria.ru/20200918/pozhar-1577441092.html

В Москве два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, обстоятельства гибели людей выясняются, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:52

2020-09-18T13:52

2020-09-18T15:02

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, обстоятельства гибели людей выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, общая площадь возгорания составила пять квадратных метров, пожар уже удалось потушить. Обстоятельства ЧП и личности погибших устанавливаются."Принятыми мерами пожарным удалось не допустить распространения огня и полностью ликвидировать загорание. К сожалению, два человека погибли", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Москве.СК организовал проверку после пожара, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибло два человека", - сказала Иванова.По данным следствия, 18 сентября в квартире жилого дома по улице Багрицкого в Москве произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилище были обнаружены тела пожилой женщины и ее сына 1973 года рождения.Иванова также сообщила, что проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.

https://ria.ru/20190505/1553268157.html

https://ria.ru/20200413/1569943253.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия