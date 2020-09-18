Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200918/potter-1577400149.html
В Лондоне определили место, где установят памятник Гарри Поттеру
Официальная статуя Гарри Поттера появится в Лондоне на Лестер-сквер в конце сентября, сообщает The Independent. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T03:23
2020-09-18T03:35
культура
кино и сериалы
новости культуры
бэтмен
гарри поттер
польша
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574502711_0:0:1053:592_1400x0_80_0_0_81fdb0000864dd419d29d532ed840b25.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. Официальная статуя Гарри Поттера появится в Лондоне на Лестер-сквер в конце сентября, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/harry-potter-statue-london-leicester-square-jk-rowling-b465741.html" target="_blank">сообщает</a> The Independent. Она присоединится к другим киногероям из проекта "Сцены на площади", в которой уже установлены памятники Багз Банни, Бэтмену, мистер Бину, Мэри Поппинс, Паддингтону и другим персонажам.Автор скульптуры Анджей Шимчик из Польши. Она изображает Дэниэла Редклиффа в его знаменитой роли во время игры в квиддич из экранизации книги "Гарри Поттер и философский камень".Статую установят неподалеку от кинотеатра "Одеон", где 4 ноября 2001 года состоялась мировая премьера первого фильма о мальчике, который выжил.
https://ria.ru/20200819/1575995354.html
польша
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574502711_0:0:789:592_1400x0_80_0_0_ffc1006f3092ec18743c84dfc7f0cda3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, бэтмен, гарри поттер, польша, лондон

В Лондоне определили место, где установят памятник Гарри Поттеру

03:23 18.09.2020 (обновлено: 03:35 18.09.2020)
171
© 1492 Pictures (2002)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© 1492 Pictures (2002)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Официальная статуя Гарри Поттера появится в Лондоне на Лестер-сквер в конце сентября, сообщает The Independent.
Она присоединится к другим киногероям из проекта "Сцены на площади", в которой уже установлены памятники Багз Банни, Бэтмену, мистер Бину, Мэри Поппинс, Паддингтону и другим персонажам.
Автор скульптуры Анджей Шимчик из Польши. Она изображает Дэниэла Редклиффа в его знаменитой роли во время игры в квиддич из экранизации книги "Гарри Поттер и философский камень".
Статую установят неподалеку от кинотеатра "Одеон", где 4 ноября 2001 года состоялась мировая премьера первого фильма о мальчике, который выжил.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 18:42Культура
"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов
200000
КультураКино и сериалыНовости культурыБэтменГарри ПоттерПольшаЛондон
Рекомендуем
Актер Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон вернулся на съемки "Бэтмена" после COVID-19
Билли Айлиш на вечеринке Spotify Best New Artist в Западном Голливуде
Билли Айлиш раскритиковала ровесников за вечеринки во время пандемии
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Ксения Бородина отреагировала на слухи о романе с Ольгой Орловой
Певица Юлия Коган
Экс-солистка "Ленинграда" Юлия Коган родила дочь
Министр культуры РФ Ольга Любимова (слева) и певица Пелагея (Полина Телегина), удостоенная почетного звания Заслуженный артист Российской Федерации, на торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного Академического Большого театра в Москве.
Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее
Баста в новом выпуске программы #Музыкалити
Минкультуры Украины исключило рэпера Басту из черного списка
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Джоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи.
Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин
Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра
Уинстон Грум, автор книги Форрест Гамп, 21 августа 1995 года
Умер автор книги "Форрест Гамп"
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин
Сенатором от Татарстана стал глава Минтранса республики Сафин
Рождественские хроники
Курт Рассел и Голди Хоун спасают праздник в "Рождественских хрониках 2"
Музыкант, композитор Дидюля во время своего выступления
"Началась война". Разводящаяся с Дидюлей супруга боится за жизнь дочери
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова — о том, какие выставки Третьяковки нельзя пропустить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния