https://ria.ru/20200918/potter-1577400149.html
В Лондоне определили место, где установят памятник Гарри Поттеру
Официальная статуя Гарри Поттера появится в Лондоне на Лестер-сквер в конце сентября, сообщает The Independent. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T03:23
2020-09-18T03:23
2020-09-18T03:35
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. Официальная статуя Гарри Поттера появится в Лондоне на Лестер-сквер в конце сентября, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/harry-potter-statue-london-leicester-square-jk-rowling-b465741.html" target="_blank">сообщает</a> The Independent. Она присоединится к другим киногероям из проекта "Сцены на площади", в которой уже установлены памятники Багз Банни, Бэтмену, мистер Бину, Мэри Поппинс, Паддингтону и другим персонажам.Автор скульптуры Анджей Шимчик из Польши. Она изображает Дэниэла Редклиффа в его знаменитой роли во время игры в квиддич из экранизации книги "Гарри Поттер и философский камень".Статую установят неподалеку от кинотеатра "Одеон", где 4 ноября 2001 года состоялась мировая премьера первого фильма о мальчике, который выжил.
https://ria.ru/20200819/1575995354.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, бэтмен, гарри поттер, польша, лондон