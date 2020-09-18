Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/posol-1577458156.html
Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве
Автомобиль с россиянином за рулем в пятницу вечером врезался в ограждение резиденции посла США в Москве (Спасо-Хаус), виновник инцидента был задержан, никто не... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:47
2020-09-18T19:07
москва
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577462110_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_82b50f412f3c45612c19db7d18b7a4c4.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Автомобиль с россиянином за рулем в пятницу вечером врезался в ограждение резиденции посла <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (Спасо-Хаус), виновник инцидента был задержан, никто не пострадал, заявили в американской дипмиссии."Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве. Его задержали сотрудники посольства и передали официальным лицам. Посла (Джона) Салливана в то время не было дома, и никто не пострадал",- говорится в <a href="https://twitter.com/USEmbRuPress/status/1306964914884554755" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении </a>дипмиссии в Twitter.
https://ria.ru/20200626/1573496306.html
Ефремов сбежал?
98
сколько тут горячих голов ... на танке, на бульдозере ... по дипломатическим скандалам соскучились?
37
17
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Машины ДПС и полиции стоят у резиденции посла США в Москве
Возле резиденции посла США в Москве стоят несколько машин ДПС и полиции
2020-09-18T17:47
true
PT0M13S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577462110_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_c53b09b0da985fac88fa8557c07411cb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сша, происшествия

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

17:47 18.09.2020 (обновлено: 19:07 18.09.2020)
22621
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Автомобиль с россиянином за рулем в пятницу вечером врезался в ограждение резиденции посла США в Москве (Спасо-Хаус), виновник инцидента был задержан, никто не пострадал, заявили в американской дипмиссии.
"Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве. Его задержали сотрудники посольства и передали официальным лицам. Посла (Джона) Салливана в то время не было дома, и никто не пострадал",- говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня, 09:19
В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
250103135621
Обсудить17
МоскваСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Ефремов сбежал?
18 сентября, 18:10
Арсений НовиковАрсений Новиков
21721004
сколько тут горячих голов ... на танке, на бульдозере ... по дипломатическим скандалам соскучились?
18 сентября, 18:58
Eugeny GudkovEugeny Gudkov
7001029
Рекомендуем
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира
Арепливир
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по "Спутнику V"
Эльман Пашаев
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение
Цветные мужские штаны
Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов
Студенты в перерыве между лекциями
Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Россия возобновит авиасообщение с еще некоторыми странами
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной
Статуя Фемиды
СМИ: у российского миллиардера случился сердечный приступ на суде
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" готов на 97 процентов
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
Госдолг России вырастет до рекордных уровней
Виталий Молчанов
"Их мать ушла от полицейского к маньяку": кто убил девочек в Рыбинске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния