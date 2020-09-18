https://ria.ru/20200918/posol-1577458156.html
Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве
Автомобиль с россиянином за рулем в пятницу вечером врезался в ограждение резиденции посла США в Москве (Спасо-Хаус), виновник инцидента был задержан, никто не... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:47
2020-09-18T17:47
2020-09-18T19:07
москва
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Автомобиль с россиянином за рулем в пятницу вечером врезался в ограждение резиденции посла <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (Спасо-Хаус), виновник инцидента был задержан, никто не пострадал, заявили в американской дипмиссии."Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве. Его задержали сотрудники посольства и передали официальным лицам. Посла (Джона) Салливана в то время не было дома, и никто не пострадал",- говорится в <a href="https://twitter.com/USEmbRuPress/status/1306964914884554755" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении </a>дипмиссии в Twitter.
https://ria.ru/20200626/1573496306.html
Арсений Новиков
Ефремов сбежал?
98
Eugeny Gudkov
сколько тут горячих голов ... на танке, на бульдозере ... по дипломатическим скандалам соскучились?
37
17
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Машины ДПС и полиции стоят у резиденции посла США в Москве
Возле резиденции посла США в Москве стоят несколько машин ДПС и полиции
2020-09-18T17:47
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PT0M13S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, происшествия