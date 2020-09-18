https://ria.ru/20200918/posol-1577458156.html

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

Автомобиль с россиянином за рулем в пятницу вечером врезался в ограждение резиденции посла США в Москве (Спасо-Хаус), виновник инцидента был задержан, никто не... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:47

2020-09-18T17:47

2020-09-18T19:07

москва

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Автомобиль с россиянином за рулем в пятницу вечером врезался в ограждение резиденции посла <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (Спасо-Хаус), виновник инцидента был задержан, никто не пострадал, заявили в американской дипмиссии."Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве. Его задержали сотрудники посольства и передали официальным лицам. Посла (Джона) Салливана в то время не было дома, и никто не пострадал",- говорится в <a href="https://twitter.com/USEmbRuPress/status/1306964914884554755" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении </a>дипмиссии в Twitter.

https://ria.ru/20200626/1573496306.html

Арсений Новиков Ефремов сбежал? 98

Eugeny Gudkov сколько тут горячих голов ... на танке, на бульдозере ... по дипломатическим скандалам соскучились? 37

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москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Машины ДПС и полиции стоят у резиденции посла США в Москве Возле резиденции посла США в Москве стоят несколько машин ДПС и полиции 2020-09-18T17:47 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сша, происшествия