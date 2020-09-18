https://ria.ru/20200918/polsha-1577445613.html
Польша пригрозила Белоруссии санкциями
Польша рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Белоруссии, сообщает пресс-служба президента Литвы со ссылкой на телефонный разговор... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:47
2020-09-18T14:47
2020-09-18T14:57
гитанас науседа
анджей дуда
александр лукашенко
литва
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 18 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает пресс-служба президента <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> со ссылкой на телефонный разговор польского и литовского президентов.В пятницу президент Литвы <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> провел телефонный разговор с президентом Польши <a href="http://ria.ru/person_Andzhejj_Duda/" target="_blank">Анджеем Дудой</a>."Президенты также обсудили вопрос о санкциях против Белоруссии. Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Белоруссии, которое подвергается агрессии и политическим расправам", - говорится в сообщении."Глава Польши заявил, что рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Белоруссии", - сообщили в пресс-службе литовского президента.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577380534.html
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литва
польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гитанас науседа, анджей дуда, александр лукашенко, литва, польша, белоруссия, в мире