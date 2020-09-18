https://ria.ru/20200918/polsha-1577419795.html

Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T06:17

2020-09-18T06:17

2020-09-18T10:59

россия

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

лех качиньский

польша

смоленск

варшава

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569643003_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8bf66e38c490692985297a232d7150aa.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Польские читатели прокомментировали статью <a href="https://www.wp.pl/?src01=20804" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wirtualna Polska</a>, посвященную решению <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленске</a>, отметив абсурдность этой идеи.Накануне пресс-секретарь Генеральной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> Эва Бялик заявила о намерении начать процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank">Смоленска</a> во время крушения самолета президента <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a>. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Поляки высмеяли действия прокуратуры."И это спустя десять лет? Просто смешно!" — отметил dykta."Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения. Обвинять диспетчеров — идиотизм", — считает ratunku!!!."Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши", — высказался nic.Самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> с польским лидером Лехом Качиньским на борту разбился при заходе на посадку на аэродроме Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек.Следственный комитет России установил, что трагедия произошла из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеоусловия. Так, на высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Через несколько секунд он упал на землю в перевернутом положении.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.В 2018 году это решение аннулировали и начали повторное расследование. Новая польская комиссия выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В Москве повторное польское расследование неоднократно называли политически ангажированным.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200917/248141633.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200918/polsha-1577419220.html

https://ria.ru/20200917/dispetcher-1577410567.html

https://ria.ru/20200917/dispetchery-1577394310.html

CBG Mos Березу на допрос можно вызвать - только он депутат Верховной Рады, а не Госдумы))) 215

Олег Никитин Так пшеки скоро до Ивана Сусанина доберутся, закроют его посмертно за то, что GPS обманул)) 211

23

россия

польша

смоленск

варшава

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, смоленск, варшава, в мире