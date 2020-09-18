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https://ria.ru/20200918/polsha-1577419795.html
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T06:17
2020-09-18T10:59
россия
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
польша
смоленск
варшава
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Польские читатели прокомментировали статью <a href="https://www.wp.pl/?src01=20804" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wirtualna Polska</a>, посвященную решению <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленске</a>, отметив абсурдность этой идеи.Накануне пресс-секретарь Генеральной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> Эва Бялик заявила о намерении начать процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank">Смоленска</a> во время крушения самолета президента <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a>. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Поляки высмеяли действия прокуратуры."И это спустя десять лет? Просто смешно!" — отметил dykta."Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения. Обвинять диспетчеров — идиотизм", — считает ratunku!!!."Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши", — высказался nic.Самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> с польским лидером Лехом Качиньским на борту разбился при заходе на посадку на аэродроме Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек.Следственный комитет России установил, что трагедия произошла из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеоусловия. Так, на высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Через несколько секунд он упал на землю в перевернутом положении.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.В 2018 году это решение аннулировали и начали повторное расследование. Новая польская комиссия выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В Москве повторное польское расследование неоднократно называли политически ангажированным.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200917/248141633.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200918/polsha-1577419220.html
https://ria.ru/20200917/dispetcher-1577410567.html
https://ria.ru/20200917/dispetchery-1577394310.html
Березу на допрос можно вызвать - только он депутат Верховной Рады, а не Госдумы)))
215
Так пшеки скоро до Ивана Сусанина доберутся, закроют его посмертно за то, что GPS обманул))
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россия
польша
смоленск
варшава
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россия, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, смоленск, варшава, в мире

Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

06:17 18.09.2020 (обновлено: 10:59 18.09.2020)
108622
© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкЦветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Олег Минеев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
Накануне пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила о намерении начать процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета президента Леха Качиньского. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
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Поляки высмеяли действия прокуратуры.
"И это спустя десять лет? Просто смешно!" — отметил dykta.
"Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения. Обвинять диспетчеров — идиотизм", — считает ratunku!!!.

"С тем же успехом можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос березу", — заявил Rzepin.

"Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши", — высказался nic.

"Если они подают запрос на арест диспетчеров, то тем самым признают, что никакого покушения не было. Вопрос, чем тогда уже десять лет занимается Смоленская комиссия? Компрометация Польши продолжается", — добавил Xxx.

Самолет Ту-154 с польским лидером Лехом Качиньским на борту разбился при заходе на посадку на аэродроме Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек.
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Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
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В 2018 году это решение аннулировали и начали повторное расследование. Новая польская комиссия выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве повторное польское расследование неоднократно называли политически ангажированным.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияТу-154Межгосударственный авиационный комитетЛех КачиньскийПольшаСмоленскВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Березу на допрос можно вызвать - только он депутат Верховной Рады, а не Госдумы)))
18 сентября, 06:45
CBG MosCBG Mos
571541102
Так пшеки скоро до Ивана Сусанина доберутся, закроют его посмертно за то, что GPS обманул))
18 сентября, 07:35
Олег НикитинОлег Никитин
931180000
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